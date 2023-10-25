Teşekkürler!
Bu başlık şaşırtmasın. Ülkemizdeki eksiklik ve skora giden beceri netleşti. Dünya devi Bayern Münih karşısında futbol adına vardık ve varız! Ama unutulan gerçek Galatasaray’ın golü sadece Icardi’nin sürat ve çabukluğuna eklenen hırsıyla beklemesi! Arjantinli birkaç pozisyonda telaşını vuruş anında karıştırdığından beklenen gol vuruşunu yapamadığı için kaybeden bir Galatasaray izledik. Kane, Sane ve usta oyuncuların zengin kadrosuyla başabaş oynamak yetmedi. Transferin getirisi takımın varolan futbol stratejisine bağlıdır. Onu da öğreneceğiz!
Şahsen futbol adına geçmişteki ezik savunmaya dönük ürkeklik yerine kazanmak için varolan takımdı Galatasaray. Özellikle koşan ve rakipten daha çok kazanma hırsını tüm oyun süresince yaşayan Sarı-Kırmızılı takımımız bizi iyi temsil etti. Asıl mücadele şimdi başlıyor. Grup ikincisi olmak önemlidir. Belki rövanşı yine finalde Bayern ile oynarız! Gollerin 75. dakikadan sonra gelmesi de önemli bir mesajdır. Bunu Okan Buruk’un dikkate alması ve golün sadece Icardi’nin mülkiyetinden öte düşünmesi şarttır. Umudumuz devam ediyor!
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