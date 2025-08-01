Beşiktaş’ın durumu gerçekten trajik! Son 2 sezona damga vuran birçok olayın etkisi artarak devam ediyor. Başkan da hoca da değişse futbolda değişen bir şey olmuyor. “Şampiyonluğa oynayacağız” diye takım kuracağını söyleyen yönetim, Gedson gibi önemli bir ismin satışına onay verebiliyor. Beşiktaş ne savunma yapabiliyor ne de hücum... Kadro kalitesi çok yetersiz. Herkes sahada adeta yalnız adam, Solskjaer de dahil. Sonuç ortada; Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında “dünyalar kadar” fark var! O fark da Beşiktaş’ın elenmesi için yetip de arttı bile. Beşiktaş’ta herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli çünkü daha sezon başlamadı!