Beşiktaş’ın durumu gerçekten trajik! Son 2 sezona damga vuran birçok olayın etkisi artarak devam ediyor. Başkan da hoca da değişse futbolda değişen bir şey olmuyor. “Şampiyonluğa oynayacağız” diye takım kuracağını söyleyen yönetim, Gedson gibi önemli bir ismin satışına onay verebiliyor. Beşiktaş ne savunma yapabiliyor ne de hücum... Kadro kalitesi çok yetersiz. Herkes sahada adeta yalnız adam, Solskjaer de dahil. Sonuç ortada; Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında “dünyalar kadar” fark var! O fark da Beşiktaş’ın elenmesi için yetip de arttı bile. Beşiktaş’ta herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli çünkü daha sezon başlamadı!
Trajik bir durum
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Beşiktaş’ın durumu gerçekten trajik!
Beşiktaş yeni sezona takımda eksikliğini hissettiği birçok mevkiye transfer yapması gerekirken elindeki kaliteli oyuncuları da kaybediyor.
Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 10. dakikada 10 kişi kalmasının ardından
Geçen yıl transferde geç kalan, lige erken havlu atan Beşiktaş sezon sonu gelmeden heyecanını yitirerek taraftarını üzdü ve şampiyonluk yarışında dahi var olamadı.
Futbolda yoğun geçen sezonun ardından adeta tatile giremeden yeni formatıyla düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda boy gösteren takımlar ve oyuncular, dünyanın her yerindeki seyirciler için yaptıkları maçlarda transfer piyasasını oluşturuyor.
İspanya-Portekiz UEFA Uluslar Ligi finalinde futbol olarak umduğumuzu İspanya tarafında bulamadık.