Hamamda...
AKP’nin ağır toplarından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmalarıyla ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Tepkiler iki yönde gelişti. Birinciler, Cumhurbaşkanı’nın son konuşmalarını da anımsatarak AKP’de her alanda reformu öngören, demokrasiye yönelişi de kapsayan açılımlar döneminin mi başladığı, sorusunu attılar ortaya. İkinciler ise Arınç’ın çıkışının partinin rotasıyla çeliştiğini, zararlı olduğunu söyleyerek eleştirdiler onu.
Bunların önde gelenlerinden biri olan Melih Gökçek şöyle sert çıktı:
- Bu ne biçim AKP’li?
Ben de demokrasiye yönelişi de kapsayan reformist açılımların AKP ile hiçbir şekilde bağdaşamayacağını gördüğümden, Melih Gökçek gibi düşünüyorum.
Evet, AKP hiçbir alanda yeni bir açılım yapabilecek yapıda değildir.
AKP üretime dayalı, sürdürülebilir bir gelişmeyi sağlayacak ekonomi politikası oluşturamaz. O, talan ve yağma ekonomisine mecburdur.
“Yurttaş”tan değil, “kul”dan yana saf tutan AKP, demokrasiyle uzlaşamaz. O, yapısı gereği biat isteyen totaliter bir rejimle var olabilir ve o totaliter rejimi yaşatabilir ancak.
Adam kayırma, yolsuzluk, kamunun kaynaklarını yandaşlara aktarma, talan, avanta olanakları olmadığı takdirde AKP de olamaz.
Bütün bu kirlerden temizlenemez AKP. Çünkü, AKP o lekelerin nedenlerinden ayrılamaz.
***
AKP’nin durumu Ümit Yaşar Oğuzcan’ın 1958 tarihli “Sadrazam Hamamda” şiirini andırıyor. Birlikte görelim:
Sadrazam Hamamda
Günlerden bir gün
Hamama gideceği tuttu
Sadrazam hazretlerinin
Bir yanında birinci veziri,
Bir yanında ikinci veziri,
Bir yanında da üçüncü veziri...
Sonra efendime söyleyeyim
Peşkircibaşısı,
Nalıncıbaşısı,
Sabuncubaşısı...
Velhasıl tam dört yüz kişilik kafile
Peştamal takıp girdiler hamama
Geçtiler kurnaların başına
Üçer beşer...
Sadrazam derseniz
Kuruldu göbek taşına
Yan gelip yattı
Memleketin en ünlü tellakları
Sardılar dört bir yanını
Kimi elini kaptı kimi bacağını...
Bir keseleme, sürtme faslıdır başladı
Tamam on iki saat...
On iki ünlü tellak
İncitmeden keselediler
Hazretin mübarek vücudunu!
Öylesine bir kir çıktı ki sormayın
Her biri nah parmağım gibi...
Aman efendimiz bu ne kiri
Demeye kalmadı
Keselerin altında eriyip gitti
Koskoca Sadrazam
Bütün maiyet erkânı yerinden fırladı.
- Nittünüz devletliyi
Dediler tellaklara
Tellaklar cevap verdi:
- Biz yıkadık, keseledik
Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik
Suç bizde değil.
Neyleyelim
Kir bitti Sadrazam elden gitti.
***
Evet, AKP’yi de değiştirmeye çalışmak, kirlerinden temizlemeye uğraşmak beyhudedir.
AKP, özel amaç için özel dizayn edilmiş bir modeldir. Bir paket programdır, ya tümünü alırsınız ya da hiçbir şeyi. Onu kirlerinden arındırmaya çalışmak, reforme etmeye çabalamak demek yapısını bozmak demektir.
Kirler onun varlığının ayrılmaz parçaları olduğundan onları temizlemeye kalkmak Sadrazamı keselemekle aynı sonucu verecektir. Yani kir gidecek, AKP de bitecektir. Öyle boş reform hayallerine falan kapılmanın âlemi yok!
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- Ermenekli maden işçileri yeniden yürüme kararı aldı
- Polis TBMM'ye girip muhalefete müdahale etti!
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!