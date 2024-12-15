Adnan Dinçer
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İşimiz oldukça zor

15 Aralık 2024 Pazar

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda zor bir fikstür çekti. İspanya da Hollanda da grubumuza gelse kazanma şansımız yok. İspanya’yı en son 70 yıl önce yenmişiz. Hollanda deseniz, bugüne kadar 15 maçta 4 galibiyetimiz var. 3 yıl önce 6 gol yedik! Gürcistan, Euro 2024’te karşılaştığımız ve kazanmamıza rağmen zorlandığımız bir rakip. Bulgaristan’a üstünlük kurabiliriz.


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