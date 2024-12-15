Adnan Dinçer
İşimiz oldukça zor
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda zor bir fikstür çekti. İspanya da Hollanda da grubumuza gelse kazanma şansımız yok. İspanya’yı en son 70 yıl önce yenmişiz. Hollanda deseniz, bugüne kadar 15 maçta 4 galibiyetimiz var. 3 yıl önce 6 gol yedik! Gürcistan, Euro 2024’te karşılaştığımız ve kazanmamıza rağmen zorlandığımız bir rakip. Bulgaristan’a üstünlük kurabiliriz.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
İşimiz oldukça zor 15 Aralık 2024
Rol çalıyorlar! 10 Aralık 2024
İddiasız derbi! 8 Aralık 2024
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Asgari ücret artarsa verimlilik artar
- Yankı Bağcıoğlu'ndan Suriye uyarısı:
- CHP'li Günaydın'dan Bakan Tekin'e tepki!
- Yeni Doğan çetesi davasında çarpıcı itiraflar
- Canlı tarih müzesi Hisart 10. yılında!
- Teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediliyor
- Tarihçi Yusuf Halaçoğlu'ndan şok iddialar
- TBMM'de 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi tartışılacak: Amaç m
- Pera Palas'ta Atatürk Müze Odası
- İmamoğlu’ndan 10 Kasım paylaşımı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Nevşin Mengü hakkında karar
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- Eski futbolcu yeni cumhurbaşkanı oldu
- Müge Anlı'nın eşine yeni görev
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- Bakanlık 5 ildeki lahmacuncuları ifşa etti
- AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu