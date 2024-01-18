Olimpiyatın bütçesi

18 Ocak 2024 Perşembe

Olimpiyat yılındayız. Yaz aylarında Türkiye’nin aralarında bulunduğu 200’e yakın ülke Paris’te podyuma çıkacak. Şu ana kadar farklı branşlarda 50’ye yakın sporcu olimpiyata katılım hakkını elde etti; bu sayı mayıs ayında 70’i bulur. Güreş başta olmak üzere, boks, cimnastik, okçuluk, tekvando ve kura şansı olursa kadınlar voleybolda madalya şansımız var. Gelgelelim, Spor Bakanlığı 2024 yılı bütçelerini açıklamadı. Hatta bazı federasyonlara el altından, “Yurtdışı kamplarınızı iptal edin” mesajları veriliyor. Burada Sayın Bakan Osman Aşkın Bak’a düşen görev, özellikle madalya şansı bulunan federasyonların bütçelerinde kısıtlamaya gitmemesi. Kabul ülke zor durumda, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri bile kaynak darlığından memur emeklisinin aldığı maaş artışından yararlanamadı, ama “İtibardan tasarruf olmaz” zihniyeti sadece Saray için geçerli olmasın, hiç olmazsa olimpiyat yılında sporcular için bir ayrıcalık yapılsın. İstenen paralar verilse bile dolar bazında son 5 olimpiyatın en dar bütçeli oyunu olacak Paris 2024. Sonuçta Taha Akgül’ün, Busenaz Sürmeneli’nin, Mete Gazoz’un, Nafia Kuş’un alacağı madalyalar ağustos sıcağında Türk insanı için çok ama çok önemli. Elbette bütçe demişken, federasyonların geçmişleri ve uluslararası sıralamadaki yerlerine de bakılsın. Örneğin geçen yıl Kay-Kay Federasyonu’na verilen 60 milyonluk bütçe diğer olimpik branşlarda sıkıntı yaratmıştı. Niçin, Kay-Kay bütçeden bu kadar pay alıyor diye. Spor teşkilatından bir dostum, “Eski bakanın gözde federasyonuydu, üstelik federasyonun başkanı Metin Ayvazoğlu da Spor Toto başkanvekili. Kendi kazandığı parayı elbet kendi harcayacak” diye espri yapmıştı.

Sözün özü, bu tip haksızlıklara izin vermemeli Bakan Osman Aşkın Bak. Konu eski Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan açılmışken, Riyad krizinde görüşmelere katılmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Eski bakan ve danışmanları da toplantıda yer aldı” demişti. O danışmanlardan biri Mehmet Bey’in kardeşiymiş. 4 saatlik krizde bu ekibin verdiği “akıl”ların işi uzattığı da iddia ediliyor. Hatta bu ekip TFF üzerine yapılan planların içindeymiş. Ancak kulağımıza geldiği kadarıyla Mehmet Büyükekşi, seçimlere daha doğrusu sezon bitene kadar koltuğunu koruyor. Sonrası için eski kadroların, Ege civarından “eski bir federasyon başkanını” yeniden koltuğa oturtma hayali var. Ancak burası Türkiye, kim belediye başkanı olur, kime federasyon başkanlığı kalır belli olmaz.