Umursamazlar!

04 Ocak 2025 Cumartesi

Sonuçtan bağımsız gecenin yıldızı Mert’ti. 9 net pozisyonda Beşiktaş kalesini ayakta tuttu. Alikulov’un golünde ise Gedson dengesini bozdu. Svensson’un kanadı yoktu adeta. Akintola, Sowe, Ghezzal, Hadziahmetovic farkı açabilirdi, olmadı, bir hata Muçi’yle gole dönüşünce skor dengelendi. 2. yarıda tablo değişmeyince Beşiktaş Rize’de de kan kaybetti. Başkandan hocaya her şey değişti son 45 günde ama umursamaz futbolcuların (Immobile-Rafa Silva) vasat oyunu değişmedi.