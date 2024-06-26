Barış Pehlivan
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Cemaatten daire başkanlığına...

26 Haziran 2024 Çarşamba

Kendisi sınıf öğretmeniydi. Eşi AKP milletvekiliydi.

Kendisi Nurcuların yayın organlarında yöneticilik ve yazarlık yaptı. Eşi Pensilvanya’da Fethullah Gülen’le fotoğraf çektirdi.

Kendisi yazdığı yüksek lisans tezinde Fethullahçıların yayın organı Zaman gazetesini öve öve bitiremedi. Eşi tarım ve orman bakan yardımcısı oldu.

Sonra ne görelim? O öğretmenimiz RTÜK’te insan kaynakları ve eğitim daire başkan yardımcısı olmuş. Eşi sağ olsun, yetmemiş olacak ki...

Bundan yaklaşık bir ay önce...

RTÜK Üst Kurul toplantısına gündem dışı şekilde bir teklif geldi. Neymiş? “Bakan yardımcısının öğretmen eşini RTÜK’te daire başkanı yapalım!”

Heyhat! MHP’li üye toplantıda olmadığından, oylama sonucu eşit çıktı. Yani bu nedenle “acil” teklif hayata geçirilmedi.

Ama belli ki iktidar baskıyı çoğalttı, başkan da direnemedi ve aynı atama yine gündeme geldi.

Sonuç ne mi oldu? Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in öğretmen eşi Feyza Gizligider, RTÜK’te strateji geliştirme dairesi başkanı oldu.

Ne RTÜK’müş arkadaş!

ASSANGE SAYESİNDE NELERİ ÖĞRENDİK?  

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange, 1901 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Assange’ın bu esaretinin nedeni, 28 Kasım 2010’da yayımlanan 251 bin 287 ABD kriptosuydu. Okuyanlar bilir; WikiLeaks kriptolarını esas alarak Barış Terkoğlu ile birlikte iki ayrı kitaba (Sızıntı, Mahrem) imza attık.

İşte dünyayı sarsan o gizli yazışmalardan Türkiye’nin öğrendiği bazı içerikler: 

- ABD Ankara Büyükelçiliği’ne konuşan iki kişi Erdoğan’ın İsviçre bankalarında sekiz ayrı hesabının olduğu” iddiasını söylemiş. Erdoğan kriptoda geçen bu iddiayı net bir dille yalanlamış ve “Böyle bir şeyi ispat ettiğiniz anda ben bu makamda durmam” demişti.

- Türk polisi ABD Büyükelçiliği’ne Ergenekon soruşturması hakkında brifing vermiş. Öyle ki gözaltına alınacakların isimleri önceden büyükelçiliğe bildirilmiş. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın kızının özel hayatına dair iddialar da ABD’li diplomatlara anlatılmış.

- Üç Fethullahçı polis, FBI’nın Fethullah Gülen için “temiz raporu” vermesini istemiş.

- Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, cezaevindeki DEP’li milletvekillerine şunu demiş: “Allah rızası için lütfen hâkimlere hakaret etmeyi bırakın da sizi dışarı çıkarabilelim.”

Aliyev’in Azerbaycan’daki Fethullahçılara karşı 2006’da yapmayı planladığı operasyonu, Erdoğan devreye girerek engellemiş.


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