Kim o çok önemli insan?

23 Aralık 2021 Perşembe

AKP’nin etkili bir ismi komşusundan şikâyet ediyordu. Komşusu zamanında kendisinin de oturduğu bakanlık koltuğundaydı. Şöyle diyordu yakın dostlarına: “Ben de yaptım aynı görevi ama bu kadar koruma aracım hiç olmadı. Eve gelişleri de, evden çıkışları da öyle gürültülü ki...”

Ne ilginç günler yaşıyoruz. Ve sahi, sadece bakanlar mı? Yanıt için bundan dört gün önceye gidelim...

O gün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda olağanüstü bir hareketlilik vardı.

İstanbul’dan başkente inen uçaktaki bir özel yolcu apronda onu bekleyen araca bindi. Rahat bir şekilde çıkış yapması için gerekenden fazla koşuşturanları görmemek mümkün değildi. Keza, Gelecek Partisi’nin kurmayları oradaydı ve şaşkın bir şekilde izliyordu.

Gariplikler bitmiyordu. Çıkışta ikisi minibüs, toplam 9 çakarlı araç, o önemli insan için bekliyordu. İçlerinde 30’dan fazla da koruma polisi vardı.

Sahi, kimdi o?

Görenler tanıyamadı. “Devlet bürokrasisinde çok kritik bir isim, olsa olsa istihbarat teşkilatındandır” diye düşünüldü. Tanık siyasetçiler havaalanındaki polislere sordu. Önce “Bizi yakarsınız” diye yanıt aldılar ama sonunda öğrendiler. 30’dan fazla polisle ve 9 araçla korunan o kişi bir AKP’li bakanın eşiydi.

Gözleriyle görenler “Bunlar padişah olmuş” diye anlatıyordu o anları...

Neyse ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gibi kendisini sorgulayan bakanlarımız vardı! Ne dedi geçen gün, onu hatırlatarak bitireyim:

“Her zaman söylerim; ‘para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartıyor mu’ diye...”

YASAK AMA DOKUNAN YOK

Ah işte, telefonu kapamasaydı çok sorum vardı kendisine. Belki bu satırları okuyunca açıklama yapmak ister de kamuoyu aydınlanır.

Zeynep Müjde Sakar’dan bahsediyorum. Kendisi şu an Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi. Yani, cebimizdeki para hakkında karar veren isimlerden biri. Madem öyle, soruyorum:

1- YÖK Kanunu’na göre siyasi parti üyelerinin ve yöneticilerinin üniversitede bölüm başkanı olması yasak. Zeynep Müjde Sakar, aktif bir AKP üyesi ve açık kaynaklara göre mayıs ayına kadar da partinin genel merkezinde yönetici. Peki, bu siyasi kimliğe sahip AKP’li Sakar, nasıl 2019’dan beri Harran Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı olabiliyor? YÖK Kanunu’nu delen bu imtiyaz niye?

2- Zeynep Müjde Sakar’ın AKP’nin web sitesindeki özgeçmişinde, doktorasını “ekonomi” alanında yaptığı yazıyor. Halbuki YÖK’ün sitesine göre “tarım ekonomisi” alanında doktora yapmış. Hangisi doğru? Sahi, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve üniversitenin iktisat bölüm başkanı olan bir akademisyen neden gerçek doktorasını yazmaz? “Liyakatsiz” eleştirisinden mi çekinir?

3- Zeynep Müjde Sakar’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Harran Üniversitesi ve Gübretaş şirketi dışında maaş aldığı başka bir yer var mı?

4- Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Nedim Bayuk neden istifa etti? Dekanın istifasında Zeynep Müjde Sakar’ın siyasi baskıları rol oynadı mı?

Yani, sor sor bitmez... Yazılan makalelere, yapılan projelere, üniversitede verilen derslere girmedim bile.

Ama işte her parmağında bir marifet olan Zeynep Müjde Sakar konuşmak istemedi bana. Daha başta “yanlış sorular sorduğumu” iddia etti ve “yanıtlamak zorunda olmadığını” belirtti.

Benjamin Disraeli ne güzel demiş: Cahiller soru sormaz.