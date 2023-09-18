CHP önünde patlayan silahın hikâyesi

18 Eylül 2023 Pazartesi

Gez göz arpacık... Sadece 12’den vuranın değil boşa atılmış merminin de öyküsü var.

Hatırladınız mı seçim boyunca o kurşunları ne çok konuştuk. Kâh İYİ Parti binasına isabet etti kâh CHP önünde patladı. Bıraktık gitti.

Ama durun, belki birinin peşinden koşabiliriz...

Tarih: 6 Nisan 2023. Sabaha karşı saat dört. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı koruyan polisin anlattığına göre, bina yakınında 5-6 el ateş açıldı. Binaya isabet etmedi ama olay Türkiye gündemi oldu.

Polis, kamera kayıtlarını takip etti. Aracın sahibini ve araçta olan 20’li yaşlarındaki 3 kişiyi buldu. Ruhsatsız silahlarını da yakaladı. Ancak ateş açan onlar değildi. Araçtaki diğer kişi Emre Duran’dı.

Zaten o kadar aleniydi ki... Emre Duran yanındaki arkadaşlarıyla o gece sosyal medyada canlı yayın açmıştı. Herkesin önünde havaya ateş etmişti. Polisin peşinde olduğunu anlayınca da kaçmıştı.

Polis, bir ay sonra Emre Duran’ı da yakaladı. Duran, ifadesinde şunları anlattı:

“Ben olaydan birkaç hafta önce aileme ait işyerinin önünde saldırıya uğradım. Bu saldırı Zaza Doğan’ın azmettirmesi ile oldu. Hâlâ kafamda mermi çekirdeği var, sağ kaşım felçli. Bu olaydan sonra gözdağı vermek için Instagram’dan canlı yayınlar açardım. Olay günü Ortaköy tarafına gitmiştik. Dönüşte de canlı yayın açtım. Bu yayında bazı sahte hesaplar bana küfür etti. Ben de çok sinirledim. Birkaç gün önce Arda isimli arkadaşımın kendimi korumam için verdiği silah ile camı açıp 3-4 el ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nerden geçtiğimizi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değildim. Olay basına yansıyınca diğer arkadaşlar alındı. Ben de silahı Arda’ya teslim ettim. Suçlamayı kabul ediyorum.”

Hukuk bu sefer gecikmedi! Yargılama seri muhakeme usulü ile yapıldı. Suçlamayı kabul eden Duran, 13 Haziran’da İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ruhsatsız silah bulundurma” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından toplam 9 ay hapis cezası aldı. Sonrasında serbest bırakıldı.

CHP önünde ateş açma dosyası böylece kapandı. Karara göre Emre Duran’ın kafası kızmış, havaya ateş açmıştı. Olayın başka bir tarafı yoktu. Türkiye’yi karıştıran olay bu kadar basitti. Kimse de Zaza Doğan kim, o silah nerede, bu nasıl bir organizasyon diye sormadı...

MAFYA HESAPLAŞMASINDAN ÇIKTI

Aslında bir dakika...

Siz Emre Duran’ı tanıyorsunuz. Daha önce bu köşede okudunuz. 1 Haziran 2021’de, perde asarken mafya çatışmasının ortasına düşen, başına aldığı serseri kurşunla hayatını kaybeden iki çocuk babası 34 yaşındaki perdeci Talat’ın hikâyesini yazmıştım.

Hatırlatayım...

“Dayı” lakaplı Fatih Uzunyayla ile “Zaza Doğan” lakaplı Ahmet Adanmış arasında bir süredir husumet vardı. Polis aldığı istihbaratı “‘Gereken yapılacak, Fatih abimizin intikamı alınacak’ tarzında söylemlerin olduğu bilgisi alınmıştır” diyerek not etmişti.

Gerçekten de oldu. 24 Mayıs 2021 günü önce Büyükçekmece’de bir vatandaşın aracı çalındı. O araçla, bir hafta sonra, Zaza Doğan lakaplı Ahmet Adanmış’ın Alibeyköy/Eyüpsultan’da yeni açılan Lounge kafesinin önüne gidildi. Araç içinden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Kafedeki Taha Aksakal kasığından ve Ahmet Adanmış sol karın boşluğundan ölümcül şekilde yaralandı. Yeni açılan kafeye perde asan perdeci Talat ise yaşananlardan habersiz vurulup öldü. 2 Haziran’da da çalıntı aracın üstüne benzin dökülüp yakılarak deliller temizlendi.

Polis orada da aracı takip ederek faillere ulaştı. Fatih Uzunyayla’nın adamı olarak bilinen Üveyiz Kınay, Emirhan Örs, Doğan Gökdoğan ile birlikte bahsettiğim Emre Duran da gözaltına alındı. Arka koltuktaki Üveyiz Kınay ateş açarken Emre Duran silahı temin eden kişiydi. Doğan Gökdoğan her şeyi itiraf etti.

AFTAN YARARLANIYOR

O günden sonra ne mi olmuş? Perdeci Talat’ın öldüğü, iki kişinin yaralandığı çatışmanın davası halen devam ediyor. Polis tarafından kaçarken yakalanan Fatih Uzunyayla, “Kaçma şüphesi yok” denerek serbest bırakıldı. Cinayet silahını temin eden Emre Duran da öyle...

Emre Duran çıkınca, kendi anlattığına göre Zaza Doğan’ın adamlarıyla yine çatışmaya girdi. Yetmedi CHP İl Başkanlığı önünde ateş açtı. Mahkeme “iyi halli” gördüğü Duran’ı yine serbest bıraktı. Bu arada temmuz ayında AKP-MHP’nin çıkardığı infaz düzenlemesinden Merdan Yanardağ ya da Gezi sanıkları değil ama Emre Duran yararlanıyor! Perdeci Talat’ın çocukları, kardeşleri ise halen pisi pisine ölümün hesabının sorulmasını bekliyor. Bu sırada da failler dışarıda eylemlerine devam ediyor!

Yargının verdiği cesaretten olacak, aramızda dolaşan Emre Duran’ın tam 51 suç kaydı var. Halen sosyal medyadan silahlı fotoğraflar paylaşıyor. Rakiplerini darp ederken çektiği videoları takipçilerine izletiyor.

Soylu’nun miras bıraktığı mafyanın elemanlarını polis her seferinde yakalasa da yargı arka kapıdan serbest bırakıyor. Siyaset ise onları kurtarmak için yasa çıkarıyor.

Devlet ya mafyayı temizleyecek ya da mafya düzenine teslim olacak. Bu hesaplaşma bitmeden kimi karavana, kimi pisi pisine kurşunlar aramızda dolaşmaya devam edecek.