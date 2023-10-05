Şikâyetini Allah’a yapan hâkim

05 Ekim 2023 Perşembe

Hava günlük güneşlik. Senin üstündeyse kara bulut var. Yürüyorsun, peşinden geliyor.

Gezi davasında 18 Şubat 2020’de beraat kararı veren hâkimlerin başına gelenleri pazartesi anlatmıştım. Beraat kararı bozulmuş, kararı veren üç hâkim için HSK soruşturma başlatmıştı. Sürecin sonunda FETÖ bağlantısı da baskı altında karar verdiklerine dair delil de bulunamadı. Ancak kafama başka bir şey takıldı.

Şöyle anlatayım...

18 Şubat 2020’deki beraat kararından bir hafta sonra Yeni Şafak’ta bir haber çıktı. “200 FETÖ şüphelisiyle irtibatlı çıktı” başlıklı haber, tahmin ettiğiniz gibi mahkeme başkanı Galip Perk’i hedef alıyordu. Neler yoktu ki haberde... Bir dizi detayla Gezi’ye beraat kararı veren hâkim Perk’in FETÖ’cü olduğu iddia ediliyordu.

O haberlerle ilgili, bu köşede şunları yazdım: “Hâkim Perk hakkında toplanan bilgilere bir haftalık gazetecilik araştırmacısı olarak bakmıyorum. Belli ki yargıda görev yapan kritik isimler ile ilgili devletin içerisinde ‘dosya biriktiren’ bir yapı var. Hâkimlerin ya da savcıların ‘istenmeyen kararları’nda eldekiler ortalığa seriliyor.”

3.5 yıl sonra hâkim Perk hakkında HSK raporu çıkınca, bu şüphemin peşine düştüm. Mesela haberde yer alan “Amcası H. Perk’in FETÖ üyeliğinden yargılandığı” detayına nasıl ulaşılmıştı? Acaba bu detay, karardan önce Galip Perk’in önüne çıkmış mıydı?

BAKAN YARDIMCISININ İFADESİ

HSK müfettişleri, Galip Perk’i tanıyan bir sürü tanıkla konuşmuş demiştim ya... Bunlardan biri de bugün adalet bakan yardımcısı olan, bir zamanlar kritik kararlara imza atan hâkim Akın Gürlek. Gürlek, HSK müfettişlerine tanık olarak şunları anlatmış:

“Başkanlığını yaptığım İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanık sıfatıyla H. Perk isimli bir şahıs mevcuttur. FETÖ üyeliği suçundan yargılamasını yapıyoruz. Yeni atandığı görev nedeniyle hayırlı olsuna gittiğim 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk, bana iadei ziyarete geldiğinde, H. Perk’in amcası ya da amcasının oğlu olduğunu söyledi. Pek bir delil olmadığını, davanın açılmasına gerek olmadığını söyledi.”

Akın Gürlek, H. Perk hakkında, yargılama sürecinde FETÖ bağlantısını gösteren kritik delillerin çıktığını söyledikten sonra “‘Pek bir delil yok’ şeklindeki beyanı benim biraz tuhafıma gitmişti” ifadelerini kullanmış.

AKRABAN BİZDE SANIK

Peki, Gezi davasında beraat kararı verdikten sonra FETÖ bağlantılı akrabası gazetelere haber olan Galip Perk, aynı görüşmeyi nasıl anlatmış:

“Odasına gittim. Oturdum. Bana, Çağlayan sulh ceza hâkimi olan Cevdet Özcan’dan bahsederek ‘Bana Cevdet söyledi, senin de akraban olan H. Perk adlı kişinin dosyası bizim mahkemedeymiş’ dedi. Ben ‘Bilmiyorum’ dedim. Yani Akın Gürlek’in beyanı ile ben, babamın amcasının torunu olan H. Perk’in dosyasının Gürlek’te olduğunu öğrendim. Zaten H. Perk’in eşi, hâkim Cevdet Özcan’ın kuzeni diye biliyorum. Akın Gürlek, ben bir şey demeden ‘Zaten dosyasına baktım bir şey yok, bir para transferi varmış, bir şey olmaz’ dedi. Ben de ‘Takdir sizlerin’ dedim, asla ve asla ‘delil olmadığını, dosyanın boş olduğunu’ söylemedim. Zaten söyleyemem, dosyayı bilmiyorum.”

BİRİ HÂKİMLERİ ARŞİVLİYOR

Hangisi doğru söylüyor, hâkim Perk mi Bakan Yardımcısı Gürlek mi? Bilmiyorum. Gürlek’i doğru kabul ederseniz, Galip Perk FETÖ’den yargılanan bir akrabasına ayrıcalık istemiş gibi. Perk’i doğru kabul ederseniz, Akın Gürlek ona “Elimizde senle ilgili neler var” mesajı vermiş gibi.

Her durumda, Galip Perk’in FETÖ’den yargılanan bir akrabası olduğu bilgisi, bir yerlerde arşivlenmiş, Gezi davasında beraat kararı verince, “Sen misin bunu yapan” denilerek Yeni Şafak’tan HSK dosyasına kadar ortaya dökülmüş.

HSK’nin üniversitedeki ev arkadaşlarına kadar bularak ifadesini aldığı Galip Perk, FETÖ’cü değil ama Nurcular’ın Okuyucular kolundan çıkmış. HSK dosyasındaki ifadesi şöyle bitiyor: “Akın Gürlek’in iftirası buz gibi yalan, inancım gereği onunla ilgili şikâyetimi Allah’a yapacağım!”

ZİNDAŞTİ HÂKİMİ ÇIKTI

Kuşkusuz, bir akrabası yüzünden kimse suçlanamaz. Yine de durun! Her şey tesadüf, herkesin başına gelebilir demeyin. Yukarıda yazdığım isimlerden birine dikkat ettiniz mi? FETÖ sanığı H. Perk’in akrabası olan sadece hâkim Galip Perk değilmiş. Hâkim Cevdet Özcan da akrabasıymış. Cevdet Özcan kim mi? Uyuşturucu baronu Zindaşti’yi Saray’dan gelen Burhan Kuzu’nun telefonuyla tahliye eden hâkim!

Yukarıda yazdığım şüphem daha da belirginleşiyor. Cevdet Özcan ve Galip Perk... İki hâkim, iki karar... İkisi de bir FETÖ sanığı ile akraba. Biri istenilen kararı veriyor, akrabasından kimse bahsetmiyor. Öteki, Gezi’ye beraat kararı verince FETÖ sanığı akrabası ortaya çıkarılıyor. 3.5 yıl önce söylediğim gibi, sanki birileri FETÖ’cü olmasalar bile hâkimleri FETÖ ile suçlayacak verileri arşivleyip, istedikleri kararları aldırmak için kullanıyor. Her kritik karardan sonra çıkan ya da sümenaltı edildiği anlaşılan arşivler tesadüf olamaz!