08 Ocak 2022 Cumartesi

2023’e 1 var.

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Şu olduk bu olduk derken...

Ola ola “Arap pazarı” olduk.

Ülkede ne var ne yok tezgâha koyduk.

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Kelepir TC vatandaşlığı bile var.

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783 bin 562 kilometrekare.

Cuma öğlen hariç 7/24 açık.

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Biz özet geçelim önce...

O dünlerde Digitürk’ün Türk’ü de bu pazarda satıldı.

3.5 milyondan fazla abonesi olan platformu Alman’ın İngiliz’in eline verecek halimiz yok.

Ya sultana ya prense gidecekti.

Aile’den cv’si uygun biri arandı.

Ailecek görüştüğümüz 3.5 milyon vatandaşı olmayan emir’e gitti.

“Aile içinde” kaldı.

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Arkadaş zırt pırt geliyordu.

Bir yaz günü yine geldi.

200 küsur kanal aldı.

Gitti.

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Katarlı bro kaşla göz arasında ligin yayınını da indiragandi yaptı.

İhale 1 dakikada bitecekti.

İhaleye benzesin diye kardeş Turkcell de girdi.

Uzattılar.

11 dakikada bitti.

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Kendisi dizi olan her ülkede reyting rekoru kıran ama her gece elalemin dizisini seyreden bu ilginç millet o günden beri Katar’lı arkadaşlar ne lütfederse onu seyrediyor ne verirse onu yiyor.

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Top deyip geçme!

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Katar emiri canımız ciğerimiz.

“Aile”den.

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Vatan, bayrak, millet, ümmet, nas, ışıltı, mışıltı derken finali de sattık.

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Yerli milli final kankanın ülkesinde oynandı, yerli milli kankanın medyasında yayınlandı.

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İkinci el cip fiyatına (250 bin dolar) TC vatandaşlığı satan, meclise sormadan Emir’e asker yollayan Akp’nin federasyonu 20 milyon taraftarı olan Beşiktaş’ı ve Antalya’yı el arabası fiyatına Doha’ya yolladı 4 bin kişiye oynattı.

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Doha’ya top medyasından 13 kişi gitmiş.

TRT, Anadolu Ajansı, Demirören’in Haber Ajansı/Fanatik gazetesi...

Hepsi aileden.

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Doha büyükelçisi Mustafa Göksu bütün akrabaları belediyesinde çalışan Esenler Belediye başkanının kardeşi.

Diğeri abisi Akp eski milletvekili...

Maaile çalışıyorlar maşallah.

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Süper Kupa’nın sponsoru Turkcell’in en büyük hissedarı kim?

Varlık Fonu.

Varlık Fonu nereye bağlı?

Cumhurbaşkanlığı’na.

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Turkcell’in yönetim kurulu başkanı AKP’nin eski Hazine/Maliye Bakanı Yardımcısı.

Yönetimde Ziraat Bankası Genel Müdürü de var.

Türkiye Kupası’nın sponsoru kim?

Ziraat.

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Konuyla ilgisi yok ama Demirören’e lavanta krediyi veren kim?

Ziraat.

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İddaa bahis kimin?

Taraflı Bölge Ahmet Hakan’ın Abdülkadir Selvi reisin patronu eski Tff başkanının.

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Bir gece yarısı KHK’si ile önce Varlık Fonu’na sonra Sisal-Şans grubuna devredilen Milli Piyango’nun yüzde 51’ine sahip yerli ortağı “Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı ‘Evet’ diyen bir Türkiye’ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum” diyen Hürriyet’in, Milliyet’in, Cnn’in “tarafsız” patronunun.

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Aydın Bey’in Hürriyet’inde bu konuyu 2 kez yazdık.

Google’da duruyor.

Yazıda kimin adı geçiyorsa herkes abad oldu yırttı.

Ben kovuldum.

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“Bu gidişle kulüpler satılır” deniyordu.

Önce lig yayını satıldı.

Dün Süper Kupa...

Yarın komple lig satılır.

Emir’in yeğeni meğeni TFF eş başkanı olur, ligin adı Tank Palet ligi olur.

Yerli milli Nihat Bey ve şürekâsına da maç önceleri İstiklal Marşı söyletirler artık.

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1 şey daha...

Bizim nesiller laik cumhuriyete, sunduğu imkânlara hiçbir bedel ödemeden sahip oldu.

Şimdi TC’ye, değerlerine olan ilgisizliğin duyarsızlığın bedeli ödeniyor.

*

Son 1 şey...

Aile’den olmayana kız bile vermezler bunlar.

Bize ekmek, su vermemeleri çok normal!

*

Nokta.