Dream team.

18 Aralık 2021 Cumartesi

1-2 şey yazalım.

Bulunsun.

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2023’e 1 var.

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Sen yüzyılın dahi liderini çıkart.

Entrika kumpas dolu Ortadoğu’dan seni çıkarsın,doğusu batısı tek adam diktatör doluyken, ölene kadar ‘tek adam’ olacağına özgür bağımsız demokratik laik bir ülke/Cumhuriyet kursun.

100 yıl sonra sen ülkeye Ortadoğu tayfasını doldur,ikinci el jeep fiyatına (250 bin dolar)vatandaşlık sat.

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100 yıl önce yerli milli şehit kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının 2021 de sıfır jeep kadar değeri yok.

CB ‘rahat iş bulsunlar diye 100 bin Suriyeli’yi TC vatandaşı yaptık’ dedi.

Ümit Özdağ’a göre 900.000 Suriyeli TC vatandaşı var.

3 Türk parkta otursa bekçi kimlik soruyor, Afgan arkadaşlar biner biner geliyor, yüzer yüzer geziyor kimsin diye soran yok.

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Nihat Bey’in yayıncısının bizdeki topraklarının yüzölçümü kendi ülkesinin yüzölçümünden fazla.



Aşılı-aşısız’ı boşver terörist mi-militan mı bilinmeyen afgan arkadaşlar kimlik sorulmadan ülkeye kaçak sokulurken, Limak’ın federasyonu ülkede aşı olmayanları statlara sokmuyor.

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Suriyeliler için “3 milyar euro daha vereceğiz” diyen Merkel 3-5 bin de TFF’ye verse sahaya 11 Suriyeli çıkacağız, TFF başkanı Suriyeli olacak.

Kanka Emir “ligin parasını ben veriyorum futbolu ben yöneteceğim” dese peki diyeceğiz.

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Ülkeye Katar /Arap doları gelmese dükkanı kapatacağız.

Dış güçlerden hıyar gelmese ülkede cacık bile olmayacak.

Dün Ak arkadaşlardan biri çıktı “yerli dolar basalım” dedi.

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Kendi havalimanında Almanları yerli milli köpeklere değil Alman kurtlarına aratan hayatında 3’lü priz dahil yerli 1 şey olmayan Nihat bey hala çıkıp “yerliyiz milliyiz 3 yerli oynasın filan” diyor.

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Allah bizi sınıyor.

Limak TFF’de..

Derin TFF derin futbolcular Beylerbeyi’nde..

Digitürk bein emirde..

İddaa piyango Golf Hürriyet Milliyet Cnn vs Demirören’de..

Ahmet Hakan /Abdülkadir reis Hürriyet’te Cnn’de..

Sabah Atv AHaber vs ailede..

Krediler Ziraat’te..

Basket Hidayet’te..

Erbaş Diyanet’te..

Nagehanhanım C.Küçük rektör vs Habertürk’te..

Hilal Kaplan Rıdvan TRT’de..

Beinspor Hürriyetspor Güntekin’de..

Danışmanlık ilişkiler Düzende..

Boğaziçi Naci İnci’de ..

Şahap Kavcıoğlu Merkez’de..

Maliye Nebati’de..

TÜİK Sait beyde..

RTÜK Ebubekir Şahin’de..

Gümüşdağ Başakşehir’de..

Göksu Esenler’de İBB’de

Kardeş Göksu Doha’da elçilikte.

İletişim Fahrettin’de..

Madenler ihaleler Cengiz’de..

Dolar Yiğit’te..

Ensar Tügva Türgev vs Akp’de..

İlker Aycı THY’de

Bürokrasi İmam Hatip’te..

Binali bey stepnede..

Filan..

Falan..

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Ne takımlar gördük böyle takım görmedik.

Dream team.

Rüya takım.

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Rüyalarımıza giren takım

Rüyalarında bile gelemeyecekleri yerlere gelen takım.

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Kader işte.

Elalemin rüyasına Madonna, Maradona, Angelina, Brad Pitt giriyor.

Bizimkine Hidayet, Limak, Nebati Yiğit ..

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Kimi her gece rüyasında doğalgaz buluyor TOGG’dan inip aya gidiyor.

Kimi her gün Cimer’e mahkemeye gidiyor .

Elalem rüya biz her gece kabus görüyoruz..

H H H

Rıdvan Dilmen’e yine aniden vahiy indi durup dururken “Nihat Özdemir’in TFF’ye gelmesiyle Cumhurbaşkanı’nın alakası yok” dedi.

Haklı.

Bence de yok!

Milli takıma kulüplere kimin hoca olacağına,kimin hangi gazetede tv’de yazıp konuşacağına Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ve yanında takılan 1-2 eski futbolcunun karar verdiğini sadece ben mi biliyorum?

Cibuti’nin sol bekinin maçta kaç km koştuğunu bile bilen top medyası kendi ülkesinde futbolu kimlerin yönettiğini bilmiyor mu?

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Dilmen’in eski partneri sevgili Güntekin futbola meraklıdır her şeyi takip eder bilir.

Limak’ı kim seçti?

Bunu da bilir mi?

Bilir tabii.

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Söyler mi?

Hayır.

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Ülke enteresan.

Elde 5 dolar yokken altına metro gelen dünyanın en kompakt 10 havalimanından birinin pistine hastane yapılıp 2 milyar Dolar’ın çöpe gitmesine takılmıyoruz.

İstanbul’a 3 havalimanı şart deyip 3’üncüyü yapıp 1’inciyi kapatıp,elde hala 2 havalimanı olmasına takılmıyoruz.

İlk 11’de 8 yabancı 3 yerli olmasına kafayı takıyoruz.

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Özeti;

Kanka Limak’ın yayıncısı Akp’nin kankası..

Kupanınki ekonomiyi uçuracağına kendi uçan eski bakanın akrabası..

Sponsoru devletin bankası..

Yorumlayan eski bakanın akrabasının ve kupa sponsorunun verdiği avanta lavanta krediyle alınan kanka Demirören’in medyası..

Ve sabahlara kadar savcının hakimin yok olduğu ülkede var’daki hakemi tartışan top tayfası..

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İzmir Alsancak stadı açılışında Savunma, İçişleri, Orman Çevre Bakanı vardı.

İzmir Belediye Başkanı yoktu.

Siyasetin futbola soktuğu, “futbola siyaset sokmayacağım” diyen Nihat Özdemir’i araya ‘kaynak yapmasa’ fotoya bile sokmayacaklardı.

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Allah müstahakımız versin demiyorum, vermiş zaten

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Medya hiçbir zaman tertemiz olmadı, yıkama yağlama hep vardı ama direkt iktidar tarafından piyasaya sürülen/beslenen bu kadar kullanışlı tetikci troll gazetecinin bir arada olduğu ve hepsinin abad olduğu bir zaman hiç olmadı!

Taptıkları “hocalarını/hazretlerini’ bile "1 günde” sattılar!

Akp’yi de 1 saniyede satacaklar.

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Tekrar olacak ama..

Hürriyet’te her hafta spora siyaset sokma dediler.

Ben soktum.

Sonra gittim.

Benden sonra Hürriyet spor sayfalarına siyaset girmedi, gazeteye Akp girdi

En üst kata Demirören’i alt kata Ahmet Hakan en alt kata Abdülkadir reisi soktular.

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Sıkışınca diyorlar ki;

Atatürk’ü de severiz Tayyip Erdoğan’ı da ne var bunda

Bişey yok tabii kim kimi isterse onu sever.

Ama konu bu değil.

Atatürk yaşasa sizi sever mi?

Konu bu!

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Uzatmayalım.

1 cümle top medyasına..

Sadece futboldan anlıyorsan futboldan da anlamıyorsundur.

1 cümle bize..

Bir gün bir uçağın kanadına-kuyruğuna sarılıp uçmaya bile razı olmak istemiyorsan laikliğe sahip çıkın ve ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Atatürk’e daha çok sarılın gelmiş geçmiş her Türk’ten ayrı bir yere koyun.

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Hiç mi iyi bişey yok peki?

Olmaz mı var !

Dream Team asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı.

Geçen yıl 380 dolarmış 280 dolar oldu.

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Nokta.





*Rüya takım

