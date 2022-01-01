01 Ocak 2022 Cumartesi

Daha sık yaz diyorlar.

Peki.

*

2017’nin ilk günü yazmışım.

Bir bölümünü güncelledim.

*

Bir ülkede akıllı ev/bina/avm sayısına bakılmaz.

İçindekiler akıllı mı ona bakılır.

*

Bir ülke...

“Aydın”ını adam yerine koyarsa, el üstünde tutarsa, sürekli mum ışığında yaşasa bile bir şey kaybetmez.

“Aydın”ına sarılır.

“Aydın”lanır.

*

Bir ülke...

2000’lerde bu kadar “ampul” bolluğunda Orta Çağ karanlığında yaşarsa kaybeder.

*

Benim, senin, onun ödediği faturalardan haraç gibi kâr payı alıp, karda kışta bana, sana, ona verdiği elektriğe zam yaparsa kaybeder.

*

Türkiye gibi eski tarihi değerli bir ülke, statları eski olduğu için bir şey kaybetmez.

Cumhuriyetinin kurucusunun adı tek tek her stattan kaldırıldığında kaybeder.

*

Emir’in Bein’inde, devletin Trt’sinde yalaka tv’lerde her konu konuşulup Atatürk’ün adının her stattan yok edilmesi o statların çimi kadar bile konuşulmazsa kaybeder.

*

Bakanı, vekili vs. yerliyiz, milliyiz diye uçar kaçarken, ülkesinin bir Süper Lig maçında Çanakkale zaferi koreografisinde Allah’ın Togolusu bile olup zaferin 1 no’lu yerli, milli kahramanı olmazsa kaybeder.

O gece yayıncı Bein’de “ekmek parası” uğruna 1 Allah’ın kulu 1 cümle söylemezse kaybeder.

*

Bir ülke parası değer kaybederse bir şey kaybetmez.

Ekmek parası uğruna ülkenin kurucusunu bile satarsa kaybeder.

*

Ülkenin 1’inci Cumhurbaşkanı’nın ölüsü bile huzursuz edilip, heykeli paketlenip kamyona yatırılıp götürülürken Diyanet Başkanı’nın milli günlerdeki hutbelerinde bile adı geçmezken son Cumhurbaşkanı 2 kelime etmezse kaybeder.

Bakanı, vekili hoş 1 cümle söyleyip gönülleri almazsa kaybeder.

*

Türkiye gibi eski tarihi değerli bir ülke parası değer kaybettiğinde kaybetmez.

Hasletlerini ruhunu kaybederse kaybeder.

*

Mutsuz, huzursuz, hukuksuz, 5 parasız yıllar geçirirken geceleri misler gibi “muhteşem yüzyıl” seyrederse kaybeder.

Ülke komple Survivor’ken adadakini seyrederse kaybeder.

Dünya bizi seyrederken millet dizi seyrederse kaybeder.

*

Bir ülke...

Şehitler, yas varken...

Tek yürek tek renk tek milletken...

1 gün önce onlarca polisin öldüğü yere saygı sunmak için gelen kulüp başkanları, federasyon başkanı, bakan vs. hep beraber gülerek foto çektirirse kaybeder.

*

Eyfel Kulesi, Mostar Köprüsü, Brandenburg Kapısı, Hollanda Sarayı vs. TC’ye saygıdan kırmızı beyazken...

Nihat Özdemir’in, Rıdvan’ın ve şürekâsının milli marş söylemiyor diye rahatsız olduğu yabancı futbolcuların sosyal medya fonları bile kırmızıyken turkuaz giyerse kaybeder.

*

Allah’ın kulesinin köprüsünün, elalemin sarayının üzerinde dev Ay-Yıldız’lar varken bizim formanın üzerindeki Ay-Yıldız kibrit kutusu kadarsa kaybeder.

*

Taş beton bile ne giyeceğini öğrenmiş, ülkenin bakanı, vekili, federasyonu öğrenmemişse kaybeder.

*

Hollanda Kralı’nın sarayı boydan boya kırmızı beyazken.

Bizim saray’ın yeni protokol halıları turkuazsa kaybeder.

*

80 milyonun da ayakkabısı delik deşik olsa parmaklar dışarı çıksa bir şey kaybetmez.

Ayakkabı kutularından milyon dolarlar çıkarsa kaybeder.

*

Ülkenin milli takımı sürekli kaybetse de sürekli 5 yese de bir şey kaybetmez.

Futbolu beceremiyoruz der geçersin.

Bayrağının renklerinden kaçarsa kaybeder.

*

TC rengi kırmızı beyazken iktidar rengi turkuaz olursa kaybeder.

*

Bir ülke...

Köprü, yol, alt, üst, tüp geçit yapamadığı için kaybetmez.

Bir hafta önce polisleri bir hafta sonra askerleri şehit edildiği halde başbakanı 1-2 gün sonra kürsüye çıkıp “köprü, yol, geçit filan yaptık” derse kaybeder.

*

Binlerce yıllık ülke dolar 18’e çıkarsa bir şey kaybetmez.

18’e çıkarken susup 18’den 13’e inerken halay çekerse kaybeder.

*

İstanbul Sözleşmesi’ni feshederse, iktidarın atadığı rektöre karşı çıktığı için üniversitesinin kapısına kelepçe takarsa kaybeder.

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin bir hocası Twitter’da okuluyla ilgili bir haberi paylaştığı için işten çıkarılırsa kaybeder.

*

Uzatmayalım.

Ülke tuhaf.

Maliye Bakanı’na ekonomiyi soruyorlar gözlerime bak ışıltı mışıltı diyor.

Tezgâh açıp patik satan Zehra Teyze elinde Aristoteles’in kitabıyla geziyor.

Çin modelini anlatıyor.

*

Nebati Bey “Amerikan Merkez Bankası 5 ailenin” diyor.

Bırak bankayı koca ülke 5 aileye çalışıyor.

Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon, Mng.

Tek kelime etmiyor.

*

1 gecede 7 lira indirecek becerimiz, yeteneğimiz var ama 18 olana kadar bekledik.

O gece evliya ermiş arkadaşlara vahiy geldi, 18’den dolar satıp sabah 11’den dolar aldılar.

Analarının ak sütü gibi helal olsun.

*

Şimdi 13.

Bu gece 6’ya indiririz.

Yarın gece sıfırlarız.

*

AKP’li Belediye Başkanı Afyon’da 15 sene önce petrol bulundu, Lozan’dan dolayı üzerine beton döktüler dedi.

Bir başkası evleri yanan vatandaşlara Toki öyle evler yapacak ki evleri yanmayan vatandaşlar keşke bizim evlerimiz de yansaydı diyecekler dedi.

*

İçişleri Bakanı’na göre ülkede kalan 160 teröristin 557’si İBB’de çalışıyor.

Esenler belediye başkanının 6.539 kişinin işe alındığı dediği İBB şirketi KİPTAŞ’da toplam çalışan sayısı 266.

*

Cübbeli amiral gördük.

*Cnn’de maşallah çok güldük eğlendik.

Ahmet Hakan sordu Nureddin Nebati cevapladı.

Doların nasıl indiğini sordu.

“Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı?

Yok efendim dediler” dedi.

*

Ahmet Hakan Maliye’yi, Nureddin Nebati Cnn’de program yapsa Hürriyet’i yönetse ne değişir?

Hiç.

*

Baldızla zinanın nikaha zarar vermediğini öğrendik.

“Kişi karısının ölümü veya onu boşaması halinde karısının kız kardeşi, teyzesi ya da halası ile evlenebilir” dendi.

Türkçesi.

Sosyal medyada teyzene, halana yürüyebilirsin.

*

2020’de Paramount’du.

2021’de Para’mount oldu.

*

En çok sorulan soru:

128 milyar dolar nerede?

*

Onların doları varsa bizim Allah’ımız vardan Benjamin’e bıyık koyup yerli milli dolar basalıma geldik.

*

İbb‘nin Boji’sini çok sevdik.

Biz sevince...

Köpeğe bile kumpas kurdular.

*

Eğitim Bakanına TEOG’u sordular.

“Bilmiyorum” dedi.

*

Diyanet Başkanı, Diyaneti kuran ülkenin kurucusunu yıl boyunca adam yerine koymadı.

*

Ülke hakikaten çok tuhaf.

F tipi’yle fi tarihinde foton olursa ya tüyüyorsun ya paketleniyorsun ya sittin sene sürünüyorsun ya vekil bakan vs. oluyorsun.

*

Projen varsa yoksun.

Proje olursan her yerde varsın.

Binali Bey İzmir’e belediye başkanı adayı olduğunda kaç projesi vardı?

1300 (kendi ifadesi).

Newton’un, Galile’nin, Madam Curie’nin kaç projesi vardı?

1 (bir).

*

Son 1 şey.

“Şahane yazıyorsun” diyorsunuz.

Ben yazmıyorum.

Allah yazdırıyor.

*

Nokta.