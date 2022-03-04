Haram yazı

04 Mart 2022 Cuma

Bak kardeşim!

Çocukların bilgisayardaki savaş oyununu ‘Ukrayna’dan son görüntüler’ diye yayınlayan haber kanalının patronuna Komor Adaları’nda bile medyanın yarısını vermezler.

Ay’da bile kulübünün ‘yeter’ dediği başkana 7 yıl futbolu yönettirmezler.

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Bak kardeşim!



Yüzyılın dahi’sini çıkartmışız, bizi Ortadoğu’dan çıkartmış, mis gibi özgür bir ülke kurmuş.

100 yıl sonra biz ülkeye Ortadoğu’yu sokmuşuz.

3 milyonluk Katar 3 bin yıllık ülkede dükkân açmış.

Küçük Katar olmuşuz.

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Senet sepet kart’a 10 taksit vatandaşlık veriyoruz.

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Bak kardeşim!



Atan sana kefen parasını milli mücadele için veren ilk Diyanet Başkanı’nı bırakmış.

100 yıl sonra sen “Keşke Yunan kazansaydı” diyen adamın ayağına giden, Atatürk’e hutbelerinde tek kelime etmeyen kişiyi Diyanet’in başına getirmişsin.

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Binlerce SMA hastası çocuk yardım beklerken Suriyelilere çeyiz yardımı yapan, zekât vermemek haram yemektir deyip, halk faturalarını ödeyemezken halktan topladığı vergilerle Pakistan’a özel helal jetle giden, sonra çıkma simit, boş tost yiyen halka helal iban gönderen ‘helal’ bir Diyanet’imiz var!

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Doğduğu, büyüdüğü ülkeden binlerce yıllık zeytin ağaçlarını kesecek kadar nefret eden, kendini o ülkeye ait hissetmeyen bir millet olmuşuz.

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83 milyon içinde bula bula “Millete koyacağız” diyen müteahhitin Forbes’de 2.3 milyar Dolar’la 8. sırada olan kankasını bulup futbolun başına koymuşuz.

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Fes, sarık, kavuk, irtica, Rabia vs. ne varsa statlara girmiş.

Bir Atatürk girememiş.

Top medyası 1 kelime etmemiş.

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Bak kardeşim!



Ethem Sancak’ın Cumhurbaşkanı’na “Katar’la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik, Allah da gani gani para vermiş, Emir de sizi kırmaz” dediği, ne isterse verdiğimiz Katar bile Süper Ligi’ne 5 yıl önce verdiğinin 5’te 1’ini vermiyor.

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Emir bile bu topa girmiyor.

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1 Allah’ın kulu da çıkıp “Madem el âlemle bu kadar kolay tek millet oluyorsunuz, e zillet dediğiniz bizle niye olmuyorsunuz” demiyor.

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Bak kardeşim!

Bizim gibi ülkelerde futbol ve din önemlidir.

İnsanın beynini alır.

El âlem ülkesini niye 40 yıl 3 F ile yönetmiş?

Gir google’a bak.

***

Bize 1 F (futbol), 1 D (din) yetiyor çok şükür.

Yetmezse S’urvivor D’iziler filan da var.

***

Bi özet geçelim.

Hatırla o günleri.

***

Kendi eğitimini, hukukunu, ekonomisini, diyanetini kuran AKP kendi futbolunu da kurdu. Futbola din’e sadık adamlarını koydu.

Demirören/Gümüşdağ’lı yıllar başladı.

***

Yağdanlık, iş adamları, sponsorlar, devlet kurumları AKP’nin takımlarına belediyespor’lara para ak’ıttı. Cumhuriyet’in başkenti Ankara’yı Osmanlılar temsil etti.

Başakşehir diye bir semt yoktu, kuruldu.

Sonra Başakşehirspor kuruldu.

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Milli forma turkuaz oldu.

Ay yıldız küçüldü.

Milli Takım Mehter’le ısındı.

Başakcity’nin sponsorları Manchester City’den fazlaydı.

Basket bile Cumhurbaşkanı’nın danışmanındaydı.

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Kader referandumunda TFF/Kulüpler Birliği Başkanı, külliye yorumcuları, milli futbolcular “Büyüyen ve güçlü Türkiye için biz de varız ‘evet’ diyoruz” dediler.

***

100 yıldır siyaset spora hiç bu kadar girmemişti.

***

Futbol Federasyonu başkanı “Yeni Türkiye” demeye başladı.

Medyanın yarısı ondaydı.

Diğer yarısı da Trt, Aspor, Beyaz, Ntv filandı.

Kimse bir şey yazamıyordu konuşamıyordu.

***

Spor Toto’nun ligini TMSF yayınladı, TRT özet’ledi, milletvekili yorumladı. Dünyada bu modelin eşi benzeri yoktu.

“Devletin liginde AKP’nin takımları oynuyor, devletin TV’si yayımlıyor, iktidarın tv’si özetliyor F tipi yorumluyor”, yuh dedik.

***

E el âlem seni izlerken sen dizi izledin be kardeşim.

Kendi düşen ağlamaz.

Ağlama şimdi.

***

Hem AKP’ye hem ‘F tipi’ne girince onlar da bize girdi.

Tecrit edildik.

Youtube’lara bile giremedik.

Pizzacı açtık.

Pizzacıya da girdiler.

Her gece hasılatını direkt mahkeme veznelerine yatıran dünyadaki ilk/tek pizzacı olduk.

***

Yazmaya devam ettik.

4849 kişi futbol yazıyordu.

En çok pizzacı okunuyordu.

Bundan kimse utanmıyordu.

***

Koca şehre 4 gün elektrik veremedik.

Yerli hıyar yokken yerli araba yaptık.

Yerli inek yerli saman yoktu.

4 haftada yerli aşı yaptık.

***

İlaç reklamı yasaktı, 100 yıllık kulüplere yerli aşının reklamını yaptırdık.

Top medyasında yine tık yoktu.

***

Gündüz yerli uçak, yerli uydu yapıyorduk, gece bakan çıkıp milletten evdeki altınlarını istiyordu.

Doğal gaz bulup uzaya çıkıyorduk.

Çorumgaz genel müdürü çıkıp “Kombiyi çok açmayın atletle dolaşmayın” diyordu.

***

6 kişilik yuvarlak masanın gizli ayağını şipşak bulduk, çoluk çocuğun bildiği fetö’nün siyasi ayağını yıllardır bulamadık.

Sabahlara kadar Tv’de fetö’nün hakem ayağını tartıştık.

***

Tarkan’ın ‘gitçek’i kime söylediğini anında çözen kitle, “Millete koyacağız” diyen müteahhitin kimlere ne koyacağını hâlâ çözemedi.

***

Enteresan ülkeydik.

Ayasofya imamı Çorumgazı, Çorumgaz müdürü ekonomiyi yönetse, yoldan ilk geçene Merkez Bankası’nı, ikinci geçene Dışişleri’ni versek de bir şey değişmeyecekti.

Daha enteresanı bunu 5 yaşındaki çocuklar biliyordu.

***

BAE’yle sevgililer günü barıştık.

Filan falan...

***

Uzatmayalım.

Şimdi seçim var.

Aynı gemideyiz.

Tek milletiz.

***

Yersen!

***

Sonra yine zilletiz.

Hainiz, teröristiz.

Zürriyetsiziz, haysiyetsiziz, kalibresiziz, şerefsiziz.

***

Son 2 şey...

E kardeşim.

Bak o ‘2 ayyaş’ yine 100 yıl sonrasını görmüş.

Seni Montrö’ye sokmuş.

Sen ayık kafayla 1 yıl sonrasını göremiyorsun.

***

Ali Erbaş ve arkadaşları yatsın kalksın ‘2 ayyaş’a kurban olsunlar sabah akşam yatıp kalkıp dua etsinler!

***

1 şey daha...

E kardeşim bana niye sık yazmıyorsun diyorsunuz.

E yazsana diyenlerle sık sık adliyede karşılaşıyoruz, “E sen de yazmasaydın be kardeşim” diyorlar.

***

E ayıp olmuyor mu biraz be kardeşim?

***

Nokta.