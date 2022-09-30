30 Eylül 2022 Cuma

1-2 şey yazalım. Bulunsun. Koyun Adaları, 1000 küsur kilometrekare. İnsandan çok koyun var. Koyunu insan gibi. İnsanı koyun gibi değil. Yaşlıları, çocukları, kadınları çıkarınca 40-50 kişi filan kalıyor. Yazı bile kış gibi olan, üşümemek için top oynayan 40-50 kişiden bir 11 yapıp bizi yendiler iyi mi? Koyunlar: 2 - Bizimkiler: 1. Kuntz’tan hoca olmazmış. Dolar 18, Avro 17. Nebati’den bakan olur mu?

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Kendi kulübünün “Yeter” diye bağırdığı Demirören’den Top Federasyonu Başkanı olur. “Vatandaşın parası yok, yaz tatiline çıkamıyor” diyen gazeteciye “Kışın çıksınlar fiyatlar çok uygun” diye cevap verenden Turizm Bakanı olur.

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“Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin eleştirileri kesildi, ne diyorsunuz?” diye soran, cumhurbaşkanından “Abdulkadir Bey gazetedeki köşenizden gerekeni yapacaksınız, bakın Ahmet Bey yapıyor” diye cevap alan Abdulkadir Selvi’den gazeteci, Ahmet Hakan’dan genel yayın yönetmeni olur. “1 dolar 1 TL olacak, dolar 3 TL’yi geçerse yüzüme tükürün” diyen arkadaştan Saray’ın ekonomi başdanışmanı olur.

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Kabinesini, bakanlarını benle senle aynı anda öğrenen Binali Bey’den başbakan olur.

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Ülkeyi entrika, kumpas dolu Ortadoğu’dan çıkaran, siyasal islamdan, Arap sevicilerden kurtaran, bize mis gibi vatan bırakan Atatürk’e, 30 Ağustos, 29 Ekim hutbelerinde bile Fatiha’yı çok gören Ali Erbaş’tan Diyanet Başkanı olur. Güreşçiden bankacı olur. Filan falan...

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Kuntz’tan hoca olmaz.

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Cumhurbaşkanı, “Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak kadar sefil bir güruhun yaşadığı başka ülke var mı bilmiyorum?” dedi. Biz de soralım: Dünyada kendi ülkesi göz göre göre felakete giderken mamaları kesilmesin diye susacak tek kelime yazmayacak kadar sefil olabilen bir gazeteci güruhunun yaşadığı başka ülke var mı? Dünyanın başka hangi ülkesinde işi gücü bırakıp her gün Twitter’da cumhurbaşkanına ilanı aşk eden bakan, vekil, bürokratlar vardır?

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“AKP giderse ülke biter” diyorlar. Mesela ne olur? Medyanın yarısı Demirören’in mi olur? Ahmet Hakan Hürriyet’e GYY mi olur? Dolar 18, Avro 17, enflasyon yüzde 150 mi olur? Merkez Bankası tam takır mı olur? Bizim milli günlerimizde ülkesinin kurucusu Atatürk’ü anmayan, adını ağzına almayan Diyanet Başkanı Ali Erbaş “Suudi Arabistan Milli Günü”nde Arapların önünde hazır olda mı durur?

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Naci İnci Boğaziçi’ne rektör mü olur? Ebubekir Şahin RTÜK’e başkan mı olur? Geçmediğimiz yola, köprüye, girmediğimiz tünele para mı öderiz? Bürokrasi imam hatipte mi olur? Vakıflarda çocuklara tecavüz mü edilir?

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Sınırlar yol geçen hanı mı olur? 8-9 milyon mülteci mi gelir? 400 bine gelen geçeni vatandaş mı yaparız? Koca ülke A101 mi olur? Katar’ın bizdeki toprakları, kendi topraklarından fazla mı olur?

Taksiciler Türk görünce almaz Türklere ev kiralanmaz mı? Oteller, restoranlar, kafeler, mağazalar Türk müşteri mi istemez? İşyerleri Türk işçi mi çalıştırmaz? Bilim insanları, akademisyenler, doktorlar, mühendisler yurtdışına mı kaçar? Kendi ülkemizde tinerci muamelesi mi görürüz?

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Koyunlar, bizimkilere 2 gol mü atar? Millet bir tuhaf, 20 yıldır yemediği gol kalmadı, delik deşik oldu. Tık yok. Milletin takımı, Koyun’lardan 2 gol yedi. Olay oldu. Ülke birbirine girdi. “TEK’nik ADAM gitsin” diyorlar.

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E Allah söyletti galiba.

Hayırlara vesile olur inşallah.

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Son 1 şey...

Milli maçta geri 4’lü çok tartışıldı. Alın size geri 4’lü; Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi, Zafer Şahin. Son programda yine 0 (sıfır) hata ile oynadılar. Çok formdalar.

Bir deneyin.

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Nokta.