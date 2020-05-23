Osmanlı Bankası

23 Mayıs 2020 Cumartesi

Daha sık yaz diyorlar.

Peki.

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Bayram’a 1 gün vardı.

18 Mayıs’ta sarayın baş tweetcisi prof Burhan bey tweet attı.

19 Mayıs’a Osmanlı’yı Vahdettin’i soktu.

TC’ye yine laf soktu.

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“Mustafa Kemal Paşa 30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır, Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum”.

Vahdettin’i rahmetle andı.

Ata kalbimizde beynimizde yaşadığı için anmadı.

1-2 şey söylemek farz oldu.

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Anlattığı doğru değil, mantıken de yanlış.

Ata eğer Samsun’a parlak bir Osmanlı subayı olarak çıksaydı..

TFF‘den izin alınmadığı için stadlara sokulmayan Mustafa Kemal pankartları ‘Rabia gibi’ her statta baş tacı edilirdi.

100 yıl önce kimseden izin almadan Samsun’a giren Ata 100 yıl sonra Samsun 19 Mayıs stadına gimek için Yıldırım Demirören’den izin almazdı.

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Başakşehir’deki Çanakkale Zaferi koreografisinde Togo’lu Emmanuel değil o olurdu.

Stadlardan adı silinmezdi.

Atatürk Kültür Merkezi yıkılmazdı.

Atatürk havalimanı hastane olmazdı.

Tarihi Fesli’den öğrenen TRT 19 Mayıs’a Cumhuriyet Bayramı demezdi.

Ekranına Atatürk’ün fotosunun yerine Vahdettin’inkini koyardı.

Filan falan..

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Devam edelim.

Futbolda Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 rezaleti 6-8 yememiz filan değildi, kapısında TÜRKİYE yazan TC kurumu olan TFF’nin başkanının zırt pırt Yeni Türkiye demesi..

Ülkenin adını değiştirmesi..

Mart’ın başında “futbola siyasetin karıştırılması çok yanlış” diyen aynı başkanın Türkpetrol’ü cebe koyunca daha mart bitmeden “17 Nisan’da evet diyen bir Türkiye’de uyanmak dileğiyle” diyip ,siyasetin dibine kadar girmesi..

Yanındaki TC bakanı’nın “bu işlere siyaset sokma” diyeceğine gururla sırıtmasıydı.

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Ve TC‘nin bir stadında Çanakkale Zaferi koreografisine Emmanuel Adebayor adındaki futbolcunun girip ülkenin kurucusu Mustafa Kemal’in girmemesiydi.

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Bu ligden o zamanlar sıtkım sıyrıldı. Hala pes etmeyip yazmamın sebebi top medyasının girmediği bu toplara tekrar tekrar girmek için.

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Bi özet geçelim..

Her şey özel’leştirilirken futbol devlet’leştirildi

Paso’yla tribünler fişlendi.

Yerli milli Digitürk’ün Türk’ü badem oldu.

Digi’si Katar’a gitti

Eski topçular TRT’ye

Digi’katar’a havuza yandaşa vs serpiştirildi.

Bu toplara girmemeleri bildirildi.

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Eski spor bakanı “dopinge sıfır tolerans” dedi.

‘Dopingçi basketçi’ kaptan yapıldı. Yetmedi ceo oldu danışman oldu başkan oldu. Medyada tık yok.

Doping yapan prim yapınca doping 40pınar’a bile girdi. Doping yaşı 16’ya indi.

Tık yok.

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2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500'de birinci olan atlet dopingli çıktı altın madalyası ikinci olan Türk atlete verildi, o da dopingli çıktı. Vs.

Tık yok

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Milli takıma şehir seçerken bile hesap kitap yapıldı.

Milliler nerden oy geldiyse oraya sürüklendi.

Hazırlık maçı için Konya’dan Katar’a gönderildi.

Tık yok.

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TFF’nin bizzat kendisi kuruluşu Uranüs’ten bile 1 ışık yılı net ofsayt.

Medya her gece 20 santim ofsaytı tartıştı.

Etiyopya’da bile devletin ligini hükümetin kankası, devletin

bankası'nın kupasını bakanın ağabeyinin medyası yayınlamaz.

Tık yok.

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Rıdvan Dilmen, "Kulüp Başakşehir, gazete Turkuaz Grubu'ndan olunca herkes tırsıyor nedense" dedi.

Herkes onun gibi sırtını saray’a Ferit beye dayayıp iş yapmıyor?

Herkes elinde 'evet' videosu tur'lamıyor?

1 tweetten gazeteci tutuklanıyor bu ülkede.

Tırsacak tabii.

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Bitmedi..

Bu ligde sahalara 1071 girdi yayıncı uzun uzun

gösterdi.

1453 girdi yayıncı uzun uzun gösterdi.

Rabia girdi yayıncı uzun uzun gösterdi.

Tribünler “Başbakan’ın, Cumhurbaşkanı’nın askerleriyiz” dedi.

Yayıncı uzun uzun gösterdi.

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1923 girdi “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dediler.

Ses görüntü şipşak badem oldu.

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Cumhuriyet’in bütün nimetlerinden faydalanan köşeleri tutan ceplerini dolduran futbolcusu hocası gazetecisi tv’cisi hakemi yöneticisi başkanı federasyoncusu 1 Allahın kulu çıkıp futbolda bu işlerin yeri yok demedi.

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TSYD Konya başkanı kendi hocası Aykut Kocaman için

dedi ki;

“Bu şehir, takımıyla, stadıyla, yönetimiyle, basınıyla, seyircisi ve imajıyla Aykut Kocaman’a destek vermiştir, bazı kesimler tarafından ‘sosyal demokrat, inançsız, ateist, şudur budur’ gibi yakıştırmalar yapılsa da, böyle konularda son derece hassas olan Konyalılar, belki bunu görmezden geliyorlar, belki de bilgileri yok..”

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Biri çıkıp;

De ki inançsız ateist n’apıcan?

Hoca mı arıyorsun, imam mı?

Demedi.

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Mili takımı son dakikada attığı frikikle 2020’ye götüren futbolcunun aleviliği bile gündeme getirildi. Çok sevindik ama sünni atsaydı keşke bile dendi.

Tık yok.

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Ülkenin tamamının sefalet içinde olduğu Myanmar’da Cibuti’de bile bu kadar sefil bir medya yok.

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Bugüne dönelim.

RTÜK Başkanı Nihat Özdemir, kendisine kimsenin talimat vermediğini ama Cumhurbaşkanının talimatını emir telakki edeceğini söyledi o kadının "bizim sitede hala 3-5 var ayaklarını denk alsınlar bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür benim listem hazır " sözleriyle ilgili “büyütülecek bişey yok” dedi.

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Tepkiler geldi belki talimat da geldi hemen geri’ye taktı.

“Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir, Sevda Noyan’ın söylemleri asla kabul edilemez, gereken yapılacak”

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TFF Başkanı Ebubekir Şahin gündüz “bu hafta maçlar seyircili oynanacak” dedi.

Gece bakan açıklama yaptı.

Maçlar seyircisiz oynandı.

Bir hafta geçti, Ebubekir bey lig “seyircisiz devam edecek iptal etmemiz söz konusu değil” dedi.

1 gün sonra lig iptal edildi.

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TFF başkanı Ebubekir bey basın toplantısı yaptı.

Takımlar lige hazırlanırken sık sık covid-19 testi yaparak yollarına devam edecekler pozitif çıkanları ayıracağız, 14 oyuncu kalsa dahil liglere devam edeceğiz.

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Ha TFF. Ha RTÜK.

Ha Nihat Şahin Ebubekir Özdemir.

Pardon.

Nihat Özdemir Ebubekir Şahin.

Yok aslında birbirbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası’yız.

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TFF/RTÜK başkanları seçilmiş değil ‘atanmış’ başkanlar.

Eğitim, Turizm, Savunma vs bakanları gibi.. Son kararları büyük ihtimal benle aynı anda öğrenecekler..

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Prag Büyükelçisi Hidayet Türkoğlu ziyaretine gelen baskebol federasyonu başkanı Egemen Bağış’a kenti gezdirdi desem şaşıran çıkar mı?

Çıkmaz.

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Son 1 şey..

İlk 2 yazıya mail mesaj yağıyor hala. Okuyucu özlemiş.Çok

teşekkürler.

Kemalizm kemalist filan diye laf sokanlar da var.

İçimde kalmasın. 1-2 kelime yazalım.

Konu Ata’ysa bizim nesil Kadıköy’lü basit düz nettir, öyle

alengirli laflar bilmez etmez. Biz konuşmasa da sadece O’nu

dinleriz ya da O’nun izinden gideni..

Onu sevmeyeni de sevmeyiz.

***

İzm mizm..

Bozar bizi azizm.

Putlaştırdınız diyorsunuz.

Tanrılaştırmadık hiç olmazsa.

***

Nokta.