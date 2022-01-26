Top tarikatı

26 Ocak 2022 Çarşamba

Rıdvan Dilmen TRT’de “Futbolu temizleyeceğim” dedi.

*

Cumhurbaşkanı Külliye’de...

Kardeşi Beylerbeyi’nde...

TFF Nihat Özdemir’de...

Bein Emir’de...

TRT Rıdvan Dilmen’de.

Lig yayını Bein’de...

Kupanınki A Spor, Atv’de...

A Spor, Atv ailede...

Krediler Ziraat’te...

Ziraat Spor Toto Akp’de...

İddaa Demirören’de...

Konuyla alakası yok ama basket Hidayet’te...

Gümüşdağ Başakşehir’de...

Başakşehir Medipol’de...

Beinspor, Hürriyetspor Güntekin’de...

Danışmanlık işleri, ilişkiler Düzen’de...

Filan falan...

*

Nereden, kimden başlayacak?

*

Top deyip geçme.

Top’lumun aynasıdır.

Top’umuzun özetidir.

*

Ekrem İmamoğlu’nun ‘tiyatro’ benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu’nun ‘dilinin kopartılması’ konusunda anında arazi oldu.

Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz.

*

Siyasette, sanatta, sporda, medyada vs. ülke yalaka kaynamasa...

Genco Erkal, Metin Akpınar, Müjdat Gezen mahkeme mahkeme gezdirilmez.

Sezen Aksu tehdit edilmez.

Sedef Kabaş gece yarısı evden alınmazdı.

*

Devletin referandum öncesi sunduğu 2 seçenekten ‘hayır’ı seçseler, koltuklarında 10 dakika oturamayacak olan Saray sözcüsü Rıdvan Dilmen yılın yorumcusu, Milli Takım’a bile siyaset bulaştıran Gümüşdağ yılın spor adamı seçilmez.

Paso konmaz, tribünler fişlenmezdi.

*

Federasyonlara ‘kayyum başkanlar’ atanmazdı.

*

Futbolun eski başkanı Demirören’e İddaa verilmez, ülke medyasının yarısının sahibi olmazdı.

*

Belarus’tan hıyar almasa cacık bile olmayacak ülkede, inek-saman ithal etmesek tezek yapamayacak haldeyken...

15 milyon büyükbaşı olan ülke ineği olmayan Singapur’dan inek alıp yerli ineklerin önünü kaparken, Dilmen TV’de Cumhurbaşkanı’na “11 yabancı için ne düşünüyorsunuz, yerli oyuncuların önü kapanmıyor mu?” diye sormazdı.

*

Hürriyet GYY Sedat Ergin 1 gün sonra giderken gazetenin 20 küsur yıllık eski GYY Warren Beatty’yi yazmazdı.

Alman, Fransız medyası Ergin’in niye gittiğini yazarken, Özkök niye estetikçiye gitmeyeceğini yazamazdı.

*

Cebren ve hile ile medyanın bütün kalelerine girilirken, ‘Beatty’nin mimikleri yok olmuş, bu duruma düşmemek için yüzünü ‘yaptırmayacağım’ diyemezdi. 1 gün sonra Ergin gittiğinde, Özkök, Rod Stewart’ın konserine nasıl gittiğini yazamazdı.

*

Seks istismarı sayılarının İngilizleri şok ettiğini, Stewart’ın taytını, yerli külotunun markasını bile yazıp Sedat Ergin’i pas geçemezdi.

*

Uzatmayalım..

Daha sonra Ahmet Hakan geldi işlem tamamlandı, “Bizim meslekle ilgili ilkesel kararlar aldım” filan dedi ama meslek ne hâlâ öğrenemedik.

Sonra Özkök Hürriyet’ten gitti.

*

Ülke yanıyor.

Kadınlar direniyor.

O geceleri zeybek oynuyor.

*

Mesela...

Soma’da ölen 301 madenci morgda yatarken yerde sürüklenen madenciyi tekmeleyen Akp memurunu Almanya’ya gönderip ateşe yapmazdık.

Bakara makara Prag’a elçi olmazdı.

RTÜK Başkanı TV’lere kafasına göre posta koymazdı.

*

Rabia’nın elini kolunu sallaya sallaya girdiği baş tacı edildiği ligde, sahaya Yüce Atatürk yazan tişörtlerle çıkan Fethiyespor’u Akp’nin federasyonundan izin alınmadığı için disipline sevk etmeye kimse cüret edemezdi.

*

Statlara, camilere bile siyaset girmezdi.

*

Kore/Japonya’da kampa imam getirildi siyaset Milli Takım’a kadar girdi.

Milli Takım imanlı, imansız diye 2’ye bölündü.

Allah “Beni bu işlere karıştırmayın” deyip altın golü İ.Mansız’a attırdı.

*

Senegal’in hakkından İ.Mansız geldi.

*

Ülkede yas vardı.

Binali Yıldırım, “Fetih demek köprü yapmak 2 kıtayı birleştirmek” dedi.

Dedik ki;

Madem konu fetih, boşver kıtayı mıtayı sen önce ben’le sen’i biz’le siz’i birleştir gönülleri fethet, bu köprünün maliyeti 0 (sıfır) paran da cebinde kalsın.

*

O gitti köprü açtı.

“Bayram havası yaşıyoruz” dedi.

Millet kan ağlarken güldü, 1 köprü uğruna milletin yarısıyla bütün köprüleri attı.

*

2020 Olimpiyatını almaya ‘bu kafayla’ gittik.

Bir biz kalmıştık susup otursak zorla vereceklerdi.

Tanıtım yaptık.

Kendimizi tanıttık.

Tanıdılar.

Vermediler.

*

Toki “Olimpiyat şampiyonlarına ev vereceğim” dedi.

Olimpiyatı ‘Tokiyo’ya verdiler.

*

İstanbul’a değil biz’e vermediler.

*

Slogan ‘bridge together’dı.

Bıric köprü, tugedır beraber demek.

Doğu ile batı, Avrupa ile Asya, medeniyetler, kültürler, inançlar, geçmiş, gelecek arasında köprüler kuracağız dedik.

*

Yemediler tabii.

*

Dedik ki;

Siz daha biz/siz diye böldükleriniz arasında ‘bıric’ kuramaz ‘tugedır’ olamazken dini, dili, bayrağı aynı insanları birleştiremezken...

Elalem’le bu kadar bıric’i nasıl kuracak, nasıl tugedır olacaksınız.

Buna biz inanmıyorsak elelam nasıl inanacak?

Yoksa medeniyet inanç köprülerini de Toki’ye mi kurduracaksınız?

*

Ve hain olduk.

*

Pensilvanya ile yüz yüze konuşan fotosu olan danışman, vekil, bakan vs. oldu, telefonda konuşana hesap soruldu.

Fetö’ye 5 yıldır küfredenler abad oldu, biz 50 yıldır küfrediyoruz fetöcü olduk.

*

Yüz yıl önce yüzde yüz’ümüz Yüce Türk Milleti’ydik.

Yüz yıl sonra yüzde elli’miz hain, terörist, fetöcü, cibilliyetsiz, zürriyetsiz, haysiyetsiz, namert, şerefsiz, kalibresiz, nebbaş, tezek, müsvedde, edep yoksunu, edep fukarası vs. olduk.

Bize müstahak!

*

Nokta.