13 Temmuz 2022 Çarşamba

1-2 şey yazmak farz oldu. 22 Haziran’da Suudi Prens Selman Ankara’ya geldi. Askeri Arapça selamladı. Anıtkabir’e gitmedi. Baş tacı edildi.

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Top Federasyonu’na yeni ‘kayyım’ atandı. 14 Haziran’da İzmir’de milli maç vardı. ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ pankartı stada yine giremedi. Sorun pankartta değil Mustafa Kemal’de. Biliyoruz. Arkadaşlar işgüzarlık yapmayıp ‘Selman’ın askerleriyiz’ yazsa girerdi. Top alemi’nde aynı tellak aynı tas aynı hamam. Atatürk alerjisi aynen devam. Bu filmi çok seyrettik. 2017’de TFF’den ‘izin alınmadığı’ için Samsun stadına sokulmayan pankartta da ‘Yaşa Al Sani Paşa - Yaşa Al Nahyan Paşa’ yazsa sokarlardı mesela.

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Sahaya Yüce Atatürk tişörtleriyle çıktığı için disipline sevkedilen Fethiyespor, ‘Yüce Selman - Yüce Al Sani’ tişörtleriyle çıksa yılın takımı seçilirdi. Onur ödülü verilirdi.

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TC kurumu olan Top Federasyonu’nda her şeyini TC’de kazanan Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Servet Yardımcı filan vardı. TC’nin kurucusu TC’nin statlarına giremiyordu. Top tayfasının çıtı/gıkı çıkmıyordu. Unutmadık. Etiyopya’nın sağ bekini, Trinidad/Tobago’nun kanat bindirmelerini 1 saat konuşan top medyası ‘ekmek parası’ uğruna Ata’sını da sattı, bu rezalet bu kepazelik için 1 saniye konuşmadı.

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Konuyla alakası yok ama gözlerimde ışıltıyla dün baktım 1 Trinidad/Tobago doları da 2.56 Türk Lirası olmuş maşallah.

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Cumhurbaşkanı “Bundan sonra uçaklarımıza Turkish Airlines değil Türkiye Havayolları yazacağız” dedi. İzmir tribünleri “Ne mutlu Türküm diyene” diye cevap verdi. Devletin televizyonu TRT, ülkenin kurucusunun ‘Onuncu Yıl Nutku’nda söylediği sözden rahatsız oldu. Sesi kıstı. “Ne mutlu TÜRKİYELİ’yim diyene” deselerdi ses kısılmaz daha da açılırdı. Aynı maçta “Ülkede mülteci istemiyoruz” diye bağırdılar. Bağıranlara soruşturma açıldı.

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Ali Koç “FETÖ unsurları Türk futbolunda hâlâ devam ediyor” dedi. Ülkede devam etmiyor mu? “Kandırıldım” diyene “Yürü ya kulum kim tutar seni” denmiyor mu? Vekil, bakan bile olmuyor mu?

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“Hazret efendi” deyip diz çöktükleri, salya sümük taptıkları FETÖ’ye iklim değişince el mecbur 3-5 yıldır küfür eden eski FETÖ’cüler 50 yıldır Fetullah’a ve benzerlerine küfür eden bize FETÖ’cü demiyor mu?

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Girdik bi kere. Devam edelim. Altı üstü rezidansta 1+0 kiralık arıyorum. 17 emlakçıyı aradım. 15 ev sahibi yabancı çıktı. Türk çocuklarının önü kesilmesin diye yabancı sınırı getiren ligde ‘3 yerli’ oynatan aşırı yerli milli arkadaşların yönettiği Türkiye’de 15 günde 3 yerli milli ev sahibine rastlayamadık. Top oynarken yabancıya sınır var, top’luca ev alıp vatandaş olurken yok. Yerli milli ev sahibi yabancı kiracı istiyor. Yabancı ev sahibi Türk kiracı istemiyor.

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Emlakçı “Türk müsünüz?” dedi. Evet dedim. ‘Irak’lı ev sahibi Türk’e ev vermiyormuş. Ben değil, Cumhurbaşkanı’nın vatandaşlık verdiği Suriye’li bir arkadaş tutacak dedim. “Peki” dediler. Peşinat, depozito istemediler. Kira da almayacaklardı. Kabul etmedik.

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Çinli ev sahibiyle bile karşılaştık. Findeks şecere anasının nikahını sordu. “Nereden geliyorsunuz?” dedi.

Hun’lardan ama anneannemin anneannesi Çin’li dedim. Evi yine vermedi.

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Biz Başakşehir’de Çanakkale Destanı koreografisine Ata’mızı bile sokmadık, savaşta 100’lerce şehit veren Togo’lu Adebayor sülalesinden Emmanuel’i unutmadık, soktuk. Togo’lu ev sahibi bizi evine sokmadı.

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Sen 100 yıl önce yüzyılın dahi’sini çıkart. O seni Ortadoğu’dan çıkarsın 10 numara bir ülke bıraksın. 100 yıl sonra sen Ortadoğu’yu ülkeye sok. Doğduğun yaşadığın ülkede mülteci ol. Tinerci muamelesi gör. 100 yıl önce yüce’yken en son çürük sürtük de ol. Türk’ken Türkiyeli ol. Milletken zillet ol.

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Biz Halep’e gidip Emevi Camisi’nde namaz kılacakken, bütün Suriye İstanbul’a gelip Ayasofya’da namaz kılıyoruz. “Şerefsiz, hain” dediğimiz prensle sarmaş dolaş oluyoruz. “Katil” dediğimiz prensle fasıl dinliyoruz. Mustafa Kemal’i ısrarla stada sokmuyoruz. 2 laf edince de… Vatan haini, ırkçı, faşist oluyoruz. Bize müstahak yeminlen. Hakettik.

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Özeti; Bayrak inmez, vatan bölünmez, ezan susmaz. Ligde 11 yabancı oynamaz. Türkiye’de Türk’e ev kiralanmaz. Yeri milli iktidarımız ve avanesinden 1 Allah’ın kulu bu durumdan utanmaz. Bir ülkede beslenme, barınma, aydınlanma sorunu varsa o iktidar fazla kalmaz.

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Son 2 şey. Top deyip geçme. Kardeşler, damatlar, akrabalar, kankalar top’yekûn her top’a girdiler. Top’u da bitirdiler top’umuzu da… Ethem Sancak’ın “Onlarla 2 devlet tek millet olduk” dediği Katar’lı bile lige 5 yıl önce verdiğinin 5’te birini sadaka niyetine verdi.

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Yine “Atatürk’e sığınıp yazıyorsun” diyenler çıkacak tabii. Çıksın. Allah’a sığınıp “Ezan, bayrak bakara makara” deyip 2 rekat kılıp ülkeyi soyup soğana çevirmekten iyidir. Nokta.