Ülke ofsayt, millet 2 santim ofsaytı tartışıyor

05 Mayıs 2021 Çarşamba

1-2 şey yazmak farz oldu.

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TFF Başkanı kim?

Limak.

Kim seçti?

Kemal Kılıçdaroğlu.

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Limak’ı seçin dedi.

SeçiM yapıldı, şimdi her hafta ağlayan zırlayan kulüplerin hepsi ona oy verdi.

183 delegenin 179’u Limak’ı seçti.

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Gerçi;

Ayasofya imamı futbolu, Nihat Özdemir Ayasofya’yı yönetse yoldan ilk geçeni Merkez Bankası Başkanı yapsan ne değişir?

Hiç.

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Federasyona siyaset sokmam diyen Demirören’i federasyona kim soktu? Tübitak mı?

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Yıldırım bey “Daha güçlü bir Türkiye için 17 Nisan sabahı evet diyen bir Türkiye ile uyanmak istiyorum” dedi.

‘Hayır’ diyen bir Türkiye ile uyanmak isteseydi şimdi ne medyası vardı ne iddaa’sı vs.. İş arıyordu.

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Tüp bile sattırmazlardı.

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Bir ülkede Sağlık Bakanı sağlığı, Eğitim Bakanı eğitimi, Hazine ve Maliye Bakanı hazineyi maliyeyi yönetmiyorsa futbolu Futbol Federasyonu mu yönetir?

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Nihat bey zırt pırt yerli milli filan diyor.

Bizim çocukların önünün kesilmesinden rahatsız oluyor.

Milli içki ayran, içtiği cacık bile yerli milli değil, hıyarı Belarus’tan geliyor.

Ülkedeki yerli milli hıyarların önü kesilmiyor mu?

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Nihat beyin evinde ailesi dışında yerli milli 1 şeyi var mı? 3’lü prize bile razıyım.

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1919’da kimseden izin almadan Samsun’a giren ülkenin kurucusu 2017’de Samsun 19 Mayıs Stadı’na giremediğinde, yerli milli ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ pankartı evet’çi Yıldırım Demirören’den izin alınmadığı için stada sokulmadığında Nihat bey neredeydi?

Ay’da mı?

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2018’de Başakşehir stadındaki Çanakkale Zaferi koreograsinde en yerli milli Türk Atatürk yokken Togo’lu futbolcu Emmanuel varken Nihat bey Uranüs’te miydi?

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Maaile çalışıyorlar.

TC’nin son Aile Bakanı’nın 23 Nisan tweetlerinde de ‘Erdoğan Yüz Yılın Lideri’ etiketi var. Bayramın B’si Atatürk’ün A’sı yok. Aile Bakanlığının adı değişiyor bakanları değişiyor Atatürk alerjisi değişmiyor.

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Mars’lı bile Atatürksüz 23 Nisan tweeti yazmaz.

TC’nin Bakanı yazdı.

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Sildiği hesabında maşallah bütün tarikatçiler var, ‘Yüz Yılın Lideri Atatürk’ yok.

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Nihat bey,

Ülkenin kurucusu kendi kurduğu Meclis’e bile giremedi.

Sarıkla fesle gelenin kral gibi karşılandığı Meclis’te bir vatandaşın tişörtüne ‘siyasi içerikli’ diye el konuldu, çıplak vücuduna mont giydi öyle girdi

Tişörtte Ata’nın fotoğrafı vardı.

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Maçlarda tribünler ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye bağırıyor Katarlı arkadaşın TV’sinde ses şipşak badem oluyor.

Haberiniz var mı?

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Katar caddesinden geçip, Malezyalı’nın havalimanından uçup, Arap bankasından para çekip, Katarlı’nın TV’sini seyredip, Lübnanlı’nın teliyle konuşurken TFF’nin gıkı çıkmıyor, top oynayan 2 Afrikalı görünce yerli milli oluyorlar, milli marş filan diyorlar.

Katarlı kankanın bizdeki arazilerinin yüzölçümü ülkesinin yüzölçümünden fazla.

Kankanız İstiklal Marşı’nı öğrendi mi?

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Nihat beyin havalimanında misilleme olsun diye Almanları Alman kurduna arattılar.

Yerli köpek çıkmayan ülkeden yerli bek çıkar mı?

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Yerli milli TOGG ‘un elektrik motoru Alman bataryası Çin şasi İngiliz tasarım İtalyan.

Yerli milli bir şey yok mu?

Var.

Lastik havası.

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Cumhurbaşkanı istedi,100 bin Suriyeli rahat iş bulsunlar diye vatandaş yapıldı.

Nihat bey, vatandaş bile çıkmayan altyapıdan santrfor çıkar mı?

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Dünyanın en zengin kulübü hocası futbolcusu bizde değil, dünyanın en zengin federasyon başkanı bizde. Bu evrende devletle iş yapan 10 büyük müteahhitin 5’i burada.

1’i TFF başkanı.

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Forbes’de 2.3 milyar dolarla 8.sırada olan biri psikolojik sorunu yoksa bu işlere niye bulaşır, her hafta bir sürü yönetici gazeteci trolün onun bunun ağız kokusunu niye çeker?

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Her hafta ruhunu vereceğine 1 hafta TFF’yi ver kurtul başkan, korkma ölmezsin en fazla ihalesiz kalırsın.

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Kendisi dizayn edilen, TV’lere gazetelere serpiştirilen top medyası hâlâ her hafta lig dizayn ediliyor diyor.

Lig yayını Akp’nin kankasına, kupanınki bakanın akrabasına, yorumlar Demirören’in/Katarlı bro’nun medyasına, havuz tayfasına emanet.

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Futbol Allah’a emanet.

Dizayn eden kim?

Merkel mi?

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50 at 43 Malatyalı 48 Bursalı 2 tır soğan/patates kayıp.

2 milyar dolar kaçtı.

128 milyar dolar uçtu.

And okullarda yasaklandı.

İBB mülkiyetindeki Gezi Parkı vakıflara gitti.

Merkez Bankası Başkanı Erzurumspor hocasını bozar 3 haftada 1 değişiyor.

İstanbul Sözleşmesinden çekildik.

İktidarın Montrö nefreti /Kanal İstanbul aşkı.

104 amiralin darbeyi hatırlatması tarikat evine giden 1 amiralin nedense hatırlatmaması. Libya’ya aşı verdik, aşı bitti, aşı arıyoruz

Tam kapanıp toplu taşımaya ek sefer koyan ilk ve tek ülke olmamız.

Ayasofya trolü Atatürk’e lanet okur, dolar faiz anlatır, daha yeni hepimize pamuk tıkar.

Merkez bankası başkanı ayet yayınlar.

Avro 9.5 dolar 8.5 benzin 7.30 mazot 6.30 millet 3.5..

Filan falan..

Ülke komple ofsayt.

Millet her gece 2 santim ofsaytı tartışıyor.

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Dünya bizi, biz dizi izliyoruz.

Şimdi bunları yazınca..

Ezan susmaz bayrak inmez filan.

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Ülkeyi futbol ve din ile yönetiyorlar.

Diyanet 1 sene konuşmasa Ayasofya imamı 1 sene sussa ligler 1 sene oynanmasa bu arkadaşlar gider.

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Ülke tuhaf.

Dolandırıcı olmak için bile yandaş olmak gerekiyor.

Ankara’da sağlam 1-2 foto çektiren 1- 2 milyar götürüyor.

Bizim tinerci Vahdet bile ad değiştirdi Vahdettin oldu, Osmanlı mosmanlı senelerdir yolunu buluyor.

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Son 1 şey...

Esnafız.

Pandemide 1 senedir 11 iban geldi 1 lira gelmedi.

Dava açarsanız nakit yok.

Bu defa senet yapacağız kusura bakmayın.

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Nokta.