ABD'den ayrılmak istersen!
Çiğdem Bayraktar Ör
ABD'den ayrılmak istersen!

26.03.2026 11:29
30 milyonu aşan nüfusuyla ABD’nin en kalabalık eyaletlerinden ikincisi Teksas. 1836’da egemenliğini Meksika’dan ayrılarak kazandı. Tartışmalarla geçen dokuz yılın ardından ABD’nin 28. eyaleti oldu. Senato tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle bu birleşmeyi “gayrı meşru” olarak niteleyen ve Teksas’ın bağımsız bir devlet olduğunu savunan, liderliğini Richard Lance McLaren’ın yaptığı “Teksas Cumhuriyeti” grubu, 1995’te ABD yönetimine başkaldırdı. Onlara göre Teksas hâlâ işgal altındaki bağımsız bir devletti. 

Etkin bir hatip olan McLaren; ABD’ye ödenen vergileri, banka ve hukuk sistemini tartışmaya açtığında kısa zamanda taraftar topladı. Kendini “Başkonsolos ve Dış İşleri Bakanı” ilan etti. Bir karavanı Teksas Cumhuriyeti’nin büyükelçilik ofisi yaptı. “Yurttaş-egemen” bir sistem öneriyordu. 

Kendi pasaportlarını, araç plakalarını, paralarını bastılar; mahkemeleri tanımadılar. Hatta binlerce sahte haciz ve resmi başvuruyla federal sistemi kilitlemeye çalıştılar. Eyalet valisi George W. Bush’a tahliye bildirimi bile gönderdiler. İç Savaş’tan doğan tazminat olarak belirledikleri 93 trilyon doları talep ederek federal hükümete dava açtılar.

Grubun eylemlerine silahlı eğitim de dahil oldu. Otomatik silahlarla yakalanmalarının üzerinden çok geçmeden, onlara karşı tavır alan bir aileyi rehin alıp, “savaş esiri” olduklarını söylediler. Ev sahibini omzundan yaraladılar. 

Böyle olaylar ABD yönetimince doğrudan iç tehdit olarak görülüyor, bunlara sertçe karşılık veriliyordu. Yüzlerce tam teçhizatlı güvenlik görevlisi bölgeye sevk edildi. Federal ve eyalet otoriteleri birlikte harekete geçti. Operasyon helikopterlerle desteklendi. Bölge kuşatıldı, çıkan çatışmalarda eylemcilerden biri öldürüldü. Bu olay, sadece bir ev baskını ve rehin alma olayıydı, ancak ayrılıkçı bir yapıya karşı gerçekleştirilen yarı-askeri bir müdahaleye dönüştü.

Kaçanlar kısa sürede yakalandı. McLaren ve arkadaşları kimseyi öldürmemişti ama ABD bünyesinden kopmayı düşünmeleri, mali retleri, sahte belgeler ve hukuki sabotaj iddiaları cezalandırılmalarına yetti. Kendisine 99, yardımcısına 50 yıl hapis cezası verildi.

Daniel Miller öncülüğündeki “Teksas Milliyetçi Hareketi” de eyaletin ABD’den ayrılması düşüncesini, Birleşik Krallık’ın AB’den çıkmasını ifade eden “Brexit”e bilinçli bir göndermeyle “Tex(as) + Exit” birleşiminden türetilen “Tex-it” sözcüğüyle özetliyor. İfade, Teksas’ın ABD’den kopuşunu hedefleyen milliyetçi bir siyasi vizyonun simgesi haline geldi. Ancak merkezî kontrol altında yavaş ilerliyor. 

Gelelim bize… 

ABD yönetimi, elli bin insanı pusularla, suikastlarla, bombanın her türlüsüyle katleden terör örgütü PKK’ye beklediğimiz net yanıtı vermiyor. Dahası PKK’nin dışarıdaki kolları YPG/PYD/YPJ ile ittifaktan çekinmiyor. Elbette kara kaşlarından, kara gözlerinden ötürü değil; bölgede Amerikan çıkarlarını korudukları için. Terör örgütü de karşılığında toprak taleplerinde ABD desteğini umuyor.

Başka ülkelere sözde demokrasi götürme iddiasında olan Amerikan devlet aklı, kendisine gelince “ayrılıkçı fikri” tartışmaya kapatıyor. Üstelik Türk topraklarındaki bölücü terörün, Teksas’ta bahsedilen tarihi dayanakları bile yok. 

Ev baskınındaki birkaç ayrılıkçıya “terörist” diyen ABD yönetimi hemen büyük bir operasyon düzenlemişti. 1997’deki bu olayın aktörleri hâlâ hapiste. Fakat Türkiye’de teröristbaşı Öcalan için “umut hakkı” savunulabiliyor. Orada yaşanan minik sayılabilecek bir hadiseyle buradaki terörün kıyası bile yapılamaz üstelik!

Yetmezmiş gibi ABD Elçisi Tom Barrack hadsizce ulus devletlere karşı olduğunu açıklayabiliyor. Dolayısıyla; ABD Başkanı Trump’ın buradaki sesi olan “emlak yatırımcısı” büyükelçi, satır arasında Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ilişkin alt mesajı da vermiş oluyor.

İleri demokrasi bu olsa gerek?! Demokrasi bazıları için “Texit… Texit…”

İlgili Konular: #ABD #Abdullah Öcalan #Teksas

ABD’den ayrılmak istersen!

30 milyonu aşan nüfusuyla ABD’nin en kalabalık eyaletlerinden ikincisi Teksas. 1836’da egemenliğini Meksika’dan ayrılarak kazandı.

Devamını Oku
26.03.2026
