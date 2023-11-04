Kazanç
Ev sahibi Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında çok fazla hesabı var. Öncelikle puan kaybetmeyecek. Sonra Bayern Münih’te oynayacağı futbolu ve futbolcuları deneyecek… Ve tabii ‘olası esame listesi’nden kayıp vermeyecek. Planın ilk kısmı aynen planlandığı gibi gidiyor. Burada en büyük rolü, tüm oynamadıklarını biriktirip bu maça saklamış gibi gözüken Zaha üstleniyor. Kurulan müthiş baskıda onun (bir de Torreira’nın) katkısı büyük… Nitekim 33. dakikada, uzaktan attığı müthiş şutla ilk golü o getiriyor. Kasımpaşa’ya gelince… Ligin iddialı ve hırslı takımı hem sahadan hem de seyirciden yediği baskıya rağmen oyunundan ödün vermemekte kararlı. 4-1-4-1’lik taktik dizilişte, ilerideki futbolcular sürekli tetikte bekliyor ve bugün sık sık aksayan Galatasaray defansına zor anlar yaşatıyorlar. O kadar ki Muslera dikkatli olmasa, Galatasaray’ın maç genelindeki yüzde 65’e yüzde 35 topla oynama oranına rağmen skor farklı olabilir. 51. dakikada savunmadaki 4 futbolcu ve bir de kaleciye rağmen golü atan isim günün Süpermen’i Zaha oluyor ama Kasımpaşa hızlı cevap veriyor. Omeruo, 54’de kornerden gelen topu ağlara yolluyor. 60. dakikada girdiği pozisyonda Muslera sakatlanıp çıkınca Kasımpaşa’nın umutları ve ısrarı perçinleniyor. Devamında iki tarafın da bolca koştuğu, savaştığı ama son vuruşlarda özensiz olduğu bir futbol var. Ne uzatmalar ne de taktik müdahale skoru değiştirmiyor. Galatasaray, bu gün 3 önemli puanı ve Zaha’yı kazanıyor. Temenni Muslera’nın kayıp hanesine yazılmaması.
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