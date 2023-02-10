Beton devlet

10 Şubat 2023 Cuma

Devlet mi halk içindir, halk mı devlet için?

‘Devlet biziz’ diye meydanlarda bağıranlar günlerdir deprem enkazının altında bir ışık için bekleyen insanların yanında neden acilen olamadı?

Ellerindeki telefonlardan kurtarma ekiplerine, ailelerine ve gönüllülere ulaşmaya çalışan depremzedeleri sosyal medyayı karartarak buz gibi ölüme terk edenler o devletin neresinde?

Deprem bölgesinden haberleri kendi canları pahasına halka ulaştırmaya çalışan gazetecilere ‘devlete zeval getirmeyin’ diye gözdağı verenler kimin çıkarına çalışıyor?

Bir kenara park edilmiş onlarca vinç, kamyon ve malzemeler afetzedelere ulaştırılmazken devletin kaynakları nereye gidiyor?

Hatay’da yer yarılıp kenti yutarken onbinlerce insan, ailelerin, komşuların, gönüllülerin tırnaklarıyla kazarak açtıkları karanlık çukurlardan ölü ya da diri çıkarılırken devlet tam o anda ne yapıyor?

Daha ilk gün deprem bölgesinde görevlendirilmesi gereken ordu hangi devlet kararıyla geciktiriliyor?

Gönüllülerin kendi imkan ve çabalarıyla örgütlenerek hazırladıkları gıda ve diğer temel ihtiyaçları taşıyan yardım kamyonlarının hangi yasalara dayandırılarak kentlere girmesi engelleniyor?

Depremde kağıt gibi yırtılan daha bir yıl önce dikilmiş binaların imar izinlerinde hangi devlet kurumlarının imzası var?

2000 yılından bu yana halkın cebinden kesilen toplam 88 milyar TL deprem vergisi devlet mekanizmasının hangi boşluklarında kayboldu?

Devlet mi halk içindir, halk mı devlet için?

Devlet sadece halk içindir.

Halkın sağlığını, refahını, güvenliğini, temel hak ve ihtiyaçlarını, kamu düzenini sağlamak yasaları uygulamakla görevli bir mekanizmadır.

Halk ‘neredeydin’ diye de sorar ‘neden yapmadın’ diye de…

Devlet efendisine yanıt vermek zorundadır.

Halka zeval gelmemesi, devlete zevalden önceliklidir.

Şimdi rant, talan ve yolsuzlukla ülkeyi betona gömen bir sistemin bir halkı nasıl yok ettiğini görüyoruz.

Onbinlerce insan, yüzbinlerce hayat, milyonlarca acı devletin göz göre göre yarattığı enkazın altında kaldı.

Devlet refleksini ve odağını kaybederek betonlaştı.

Dipsiz bir yalnızlığa terk edilen halkın hesap soracağı gün, o betonun çatladığı gün olacak.