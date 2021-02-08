Elçin Poyrazlar
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Sizin gibiler

08 Şubat 2021 Pazartesi

Toplumu ‘bizden ve bizden olmayanlar’ şeklinde bölmenin siyasi konforuna dayanan imtiyazlılar..

Ve bu liyakati kuşkulu imtiyazdan, mali ve siyasi rant üretenler… 

Bize tepeden bakanlar, iktidarı demir yumrukla elde tutmaya çalışanlar… 

Siz, Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum atamanın yasal olduğunu söylersiniz,

Biz, meşru olmadığını.

Siz, gösterilerde onlarca ‘terörist’ yakaladığınızı iddia edersiniz,

Biz, öğrencilerin protesto hakkının yasal olduğunu söyleriz. 

Siz, LGBTİ+ için ‘sapkın’ dersiniz,

Biz, nefret suçu işlediğinizi görür, LBGTİ+ hakları insan haklarıdır deriz. 

Siz, ‘Osman Kavala’nın karısı provokatör’ dersiniz,

Biz, Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli Profesör Ayşe Buğra’nın saygın bir bilim insanı olduğunu söyleriz. 

Siz, ‘lezbiyenlerin mezbiyenlere bakmayın, ailenin direği annedir anne’ dersiniz,

Biz, ‘anne olmak kutsal değildir ama isterlerse lezbiyenler de bal gibi anne olur’ deriz. 

Siz, bir gecede eğitim kurumlarına yeni kayyumlar, fakülteler ve kadrolar atarken, 

Biz, ‘muktedirlerin hukuku zorbalıktan öteye geçmez’ deriz. 

Siz, kadınlara, gençlere, bilime, sanata, akla nefret kusarken,

Biz, siyasetinizin enkazı altında kalan her grubun nefesi olmaya çalışırız. 

Siz, sizden olmadığımız için bize sırt çevirirken,

Biz, bizden olmayanların haklarını korumak için kolları sıvarız.

Siz,  ‘Ama iktidar biziz, istediğimiz olacak’ diye tepinirken,

Biz, sizin ‘hayalini bile kuramayacağınız onurlu ve haklı bir yerden’ sesleniriz.

Siz, itaat beklersiniz,

Biz, eşitlik ve özgürlükten besleniriz.

Siz, bize her ‘aşağı bak’ dediğinizde,

Biz, gözümüzü hep gökyüzüne çeviririz. 

Siz, ‘sen kimsin ya’ dersiniz,

Biz, ‘asla sizin gibi değiliz’ deriz. 

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