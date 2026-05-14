“Hocaefendi’nin Sandukası” adlı romanımın yayımlandığı yıl “En çok satanlar” listesine girmesinden ve üzerinde edebi incelemeler yazılmasından cesaret alarak, ana karakterin bir kadın casus olduğu, ikinci bir tarihsel ve toplumbilimsel roman yazıyorum.

Çok zor bir konu olduğu için, biraz ilham alayım diye bu aralar sürekli olarak casusluk romanları okuyor ve casuslukla ilgili filmler seyrediyorum.

Çok yeni seyrettiğim filmlerden biri, The Ministry of Ungentlemanly Warfare:

Senaryosu, Damien Lewis’in 2014 tarihli “Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII” adlı kitabına dayanan, Madonna’nın eski kocası Guy Ritchie tarafından yönetilen ve içinde ünlü 007 James Bond kitaplarının yazarı, savaş sırasında istihbarat subaylığı da yapmış olan Ian Fleming karakterinin de canlandırıldığı aksiyon ve casusluk filmi.

Filmin çekimleri 13 Şubat 2023’te Antalya’da başlamış, Nisan 2023’te tamamlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 Nisan 2024’te vizyona girmiş.

Adı Türkçeye “Gayribeyefendi Savaş Dairesi” diye çevrilmiş ama tercümeyi hiç beğenmedim.

Ben paralı bir kanalda İngilizce orijinalini izledim ve filmdeki kadın casus karakterini çok beğendim.

Ama öyle gizli bir belge filan yoktu filmde.

Sadece Nazileri aldatan bir kadın vardı.

***

Tam bu sırada televizyon kanallarında ve haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün’ün “Casusluktan” yargılandığı dava haberleri bütün Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Ben de romanım için ipuçları bulmak umuduyla, büyük bir merak ve heyecanla bu “Casusluk davasındaki” iddiaları ve savunmaları izlemeye koyuldum:

Kim bilir benim romanım için ne hazineler bulacaktım! bilgiler yok...

***

Ama şimdi bu satırları büyük bir düş kırıklığı içinde yazıyorum:

“Kozmik oda”da olan devlet sırrı bilgiler yok...

Yabancı bir ülke, yabancı bir casus yok...

Ülkeye bir hainlik, bir ihanet yok...

Zedelenen bir “Milli Menfaat” yok...

Dolayısıyla bir suç yok...

Sadece hayatın normal akışı içindeki tutum ve davranışlar ve kazanılmış bir belediye seçimi var.

Özetle benim romanım için aradığım gerilim, gizem, ihanet ve aksiyon yok!

Büyük düş kırıklığı içinde, kendi kendime “Casusa kitakse!” dedim.

Kitakse; Google’daki yanlış tanım:

Kitakse (kitaksi) etmek; Argoda “gözetlemek, kontrol etmek, dikizlemek”.

www.etimolojiturkce.com’daki doğru tanım:

Yunanca. “Bak”.

Benim açıklamalı tanımım:

“İstanbul argosu”. Eleştirmek ve küçümsemek için “güya” anlamında, şaşkınlık ifadesi olarak da “Bak”, “Dikkat et” diye kullanılan bir zarf (belirteç).

Örneğin, kabadayılık taslayan birinin korkak tavırları için, “Kabadayıya bak!” anlamında onu küçümsemek için, “Kabadayıya kitakse” denir.