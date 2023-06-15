Demokratlar birleşmedikçe ‘şahsım devleti’ kazanır!

15 Haziran 2023 Perşembe

Bütün insanlık tarihi, özellikle de siyasal tarih, diktatörlerin, demokratların kavgalarından yararlandıklarını gösterir.

Sadece Hitler’in değil, Mussolini’nin ve Franco’nun yükselişlerine de bakın, ne dediğimi hemen net olarak göreceksiniz:

Elbette günümüzün “Seçilmiş Otokratları” tarihteki klasik faşistlerden bir hayli farklıdır.

Günümüzdeki “Seçilmiş Otokratların” egemen oldukları rejimler, “Seçimli Otoriter”, “Rekabetçi Otoriter”, “Hegemonik Otoriter”, “Kusurlu Demokrasi” ve “Hibrit Rejim” gibi isimlerle anılırlar.

Aslında bu tür rejimlerin hepsi, klasik faşizmin makyajlanmış olan aldatıcı görüntüleridir.

Değerli Siyaset Bilimci Ersin Kalaycıoğlu bu tür rejimlere Neo-Patrimonyal Sultanizm diyor ve Türkiye’deki uygulamayı da Abdülhamit döneminden başlatarak “Neo-Hamidyen Neo-Patrimonyal Sultanizm” olarak niteliyor.

(https://www.politikyol.com/16-nisan-2017-referandumunun-getirdikleri-neo-patrimonyal-sultanizm/)

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Değerli bilim insanı Prof. Kalaycıoğlu’nun Türkiye’deki rejim hakkındaki bu tarihsel/siyasal adlandırmasına ben, güncelden hareketle “Şahsım Devleti” rejimi diyorum:

Çünkü hem Erdoğan “İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım, dörtlü zirve yaptık” demiştir...

Hem de 16 Nisan 2017’de kabul edilen Anayasa’nın 8. Maddesi “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” demektedir.

Bu “Ucube Anayasa”, yürütme yetkisini, “Cumhurbaşkanlığı Kurumuna” bile değil, doğrudan “Cumhurbaşkanının şahsına” vermiştir!

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Bu “Şahsım Devleti” rejimi:

Hem korkunç boyutlara ulaşan hayat pahalılığını, yani geçim sıkıntısını, hem de kamu vicdanını yaralayan inanılmaz adaletsizlikleri ve baskıları unutturacak bir biçimde...

Kılıçdaroğlu’na yapılan linç yoluyla ve büyük bir başarıyla...

Bütün muhalif kamuoyunu CHP içindeki liderlik sorununa yönlendirmiş...

Demokratları kendi içlerinde müthiş bir kavgaya tutuşturmuştur.

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UYARIYORUM:

Parti içindeki liderlik sorunu ve demokrat kamuoyundaki bu müthiş kavga, etkin bir biçimde, DERHAL sonlandırılmaz ve yerel seçimler için HEMEN çalışmaya başlanılmazsa, CHP, yerel seçimlerde İstanbul’u bile yitirebilir.