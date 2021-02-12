İktidarın gülünç vaatleri!

12 Şubat 2021 Cuma

İktidarı kaybettiğini gören Erdoğan/AKP yönetimi iyice panikledi...

Hatalarını pekiştiriyor ve bu hatalara ilişkin aşırı ve temelsiz söylemleri tekrarlıyor:

Bırakın imal edilmeyi, bir türlü projesi bile ortada olmayan “Milli Uçak” vaadi...

Dışardan ithal fotoğraflarla kamuoyuna takdim edilen ama imalatı için henüz hiçbir ciddi adımının atılmadığı “Milli Otomobil” vaadi...

Katar’a verilen Tank Paleti Fabrikası dolayısıyla yeniden gündeme gelen ama motor sorunu çözülemediği için bir türlü gerçekleştirilemeyen “Milli Tank” vaadi...

Gibi vaatleri andıran bir söylemle:

“Aya Gidiyoruz” masalı, pardon, vaadi ileri sürüldü.

***

ABD’de, Elon Musk’ın “Aya turistik seyahat” projesini tartıştığı bugünlerde Türkiye’nin “Aya Gidiyoruz” masalı ancak dudaklarda alaycı tebessümler yarattı.

Bu tepkiyi herkesten önce tahmin eden ve herkesten iyi gören iktidar, bu masalla, pardon vaatle birlikte bir başka “Masal haline gelmiş vaadi” daha piyasaya sürdü:

“Yeni Anayasa!”

Oysa Meclis’te “Yeni Anayasa” yapacak sandalye sayısına sahip değil.

Yani bu söylem, altı tamamen boş bir öneri.

***

Ama altı boş da olsa, hemen bu önerinin içini doldurmaya başladılar:

Muhalefetin “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” önerisine karşılık, “Güçlendirilmiş Başkanlık Rejimi”!

YANİ TÜRKÇESİ:

Bürokrasiye el koyduk; yetmedi...

Milli Eğitim’e el koyduk; yetmedi...

Diyanet’e el koyduk; yetmedi...

Yargıya el koyduk; yetmedi...

TSK’ye el koyduk; yetmedi...

Üniversitelere el koyduk; yetmedi...

Medyaya el koyduk; yetmedi...

Anayasayı değiştirdik, Parlamenter Rejimi sonlandırdık, “Şahsım Rejimini” kurduk; yetmedi...

Ekonomiye el koyduk; yetmedi...

“Bu kardeşinize yetki verin, bütün sorunları çözelim” dedik; beceremedik...

ŞİMDİ DAHA ÇOK YETKİ İSTİYORUZ!

***

Geçersiz oyları sayarak kurdukları ucube “Şahsım Rejimi” her konuda duvara tosladığı için:

Zaten Meclis’teki sandalye sayılarının yetmeyeceği bu yeni anayasa değişikliği önerisinin toplumda da karşılığı kalmamıştı.

Öyle anlaşılıyor ki bu adımın arkasındaki beklentilerden biri de laiklik çizgisindeki ayrışmayı derinleştirerek yeniden bir gerginlik yaratmak ve böylece bazı seçmenleri yeniden kazanmak:

Ama unutulmaması gereken husus, toplumun artık gerginlik stratejisinden de bıkmış olması!

***

Erdoğan/AKP/MHP iktidarının trajik çöküş sürecinde duyulan son “Aya Gitmek” ve “Yeni Anayasa Yapmak” vaatleri bu çöküşü yavaşlatmak veya durdurmak yerine, içleri ve altları boş olduğu için hızlandırıyor!