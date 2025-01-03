‘Siyasal Alevilik’ yalanı

03 Ocak 2025 Cuma

Cumhuriyet Gazetesi dün, Alevilere karşı kurulan, hem rejimi hem de iç barışı tehdit eden kışkırtıcı bir komployu, “Siyasal Alevilik” iddiasını, “TEHLİKELİ SÖYLEM” başlığıyla manşete taşımıştı.

Mert Öner’in derlediği haberde, “‘İktidar trollerinin’ ortaya attığı ‘Siyasal Alevilik’ söylemine uzmanların tepki gösterdiği” ve “Alevi örgüt temsilcilerinin ‘Siyasal Alevilik’ söyleminin, katliamları meşrulaştırmanın adı olduğunu vurguladıkları” belirtiliyordu.

TELE1’de yaptığımız 18 Dakika programında, Cuma akşamı, bizim de üzerinde durduğumuz bir komploydu bu.

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Prof. Dr. Cangül Örnek, tarihçi Reha Çamuroğlu ve ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç Alevilerin, Cumhuriyetçi Demokrasiyi desteklemek dışında, şeriatçı hedefleri olmadığı için, gerektiğinde şiddet de kullanan “Siyasal İslam” terimine benzetilerek üretilen “Siyasal Alevilik” söyleminin, yapay ve yanlış olduğunu...

Söylemin, bölücülük ve saldırganlık üretmesinin dışında, gerçek ve kavramsal bir içerik taşımadığını...

Sünniler ve Hıristiyanlar tarafından kurulan ve geliştirilen Baas Partisi ile Aleviliğin, Suriye üzerinden özdeşleştirilmesinin olanaklı olmadığını, belirtmişlerdi.

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Alevilere karşı bu saldırı, ilk de değildir.

Bırakın Osmanlı dönemindeki katliamları, Kahramanmaraş, Çorum, ve Sivas-Madımak katliamları da Alevi yurttaşlarımıza karşı yapılmıştı.

2009 yılında Zaman Gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne, TSK’ye yapılan “Komplo” bağlamında, Alevileri de darbeci eğilim içinde olmakla suçlamıştı.

Ben de “Alevilere Darbeci Demek Neofaşizmin Dışa Vurumudur” başlıklı bir yazı yazmış ve bugün de savunduğum şu düşüncelerimi belirtmiştim:

Aleviler bu ülkede, bırakın darbeci olmayı, Cumhuriyetçi Laik Demokrasinin güvenceleridir.

Bunun felsefi, kültürel, tarihsel ve siyasal üç nedeni vardır:

1) Alevi kültürü hoşgörüye, özgürlüğe ve eşitliğe dayalıdır.

2) Aleviler Osmanlı tarihi boyunca ezilmiş ve haksızlığa uğramışlardır. Bu nedenle, Cumhuriyete, Demokrasiye, Laikliğe ve İnsan Haklarına sığınmış, yürekten bağlanmışlardır.

3) Aleviler gerçekten sayısal olarak da azınlıktadır. Bu nedenle de eşit haklara sahip olmaları, kendilerine karşı herhangi bir ayrımcılık uygulanmaması ancak Türkiye’deki Cumhuriyetçi Laik Demokrasinin iyi işlemesine bağlıdır.

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Ülkemizde, Etnikçilikten kaynaklanan Kürt sorunu, Cumhur İttifakı tarafından yeniden alevlendirilmişken...

Türkiye’nin öteki Fay Hattı olarak kullanılmak istenen, ama Alevilerin Cumhuriyetçi Demokratlığından dolayı başarılamayan...

Sünni mezhepçilikten ve Laiklik karşıtlığından kaynaklanan Alevilik sorununun da, yeniden, üstelik saptırılmış “Siyasal Alevilik” gibi yalan ve kışkırtıcı bir terimle, gündeme getirilmesi...

Emperyalistlerin ve onlarla işbirliği yapan bölücülerin, Suriye üzerinden kurguladıkları yeni bir siyasal manipülasyon oyunu olarak görünüyor!