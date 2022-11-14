Terör ve dış politika

14 Kasım 2022 Pazartesi

Bugün, patlamaya getirilen yayın yasağından dolayı, (tarihe not düşmek ve sonradan yorumlamak amacıyla) Cumhuriyet gazetesinden ve TELE1 kanalından birkaç haber alıntılıyorum.

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Cumhuriyet Gazetesi: Son dakika haberi.

İstiklal Caddesi’ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler’e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece’de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye’ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

Cumhuriyet Gazetesi: İçişleri bakanı ne diyor?

“Biz bize verilen mesajı aldık. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum, ABD Büyükelçiliği’nin taziye mesajını redddiyoruz. Kobani’ye kendi senatolarından para gönderen bir devletin müttefikliği tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz de kalmadı.

Operasyonlarımız devam ediyor. Teröristler eğer yakalanmasaydı bugün Yunanistan’a kaçacaklardı. PYD’yi orada kim besliyorsa PKK’ye kim iç istihbarat sağlıyorsa fail odur. Piyonları tartışmaya gerek yok. Bu milletin en önemli hasleti piyonların kafasını kırmasıdır.

Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde, terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesidir. ‘Ya kattan attın ya kanala atın’ diye net bir talimatı var.

Bu konuda teröristi öldürüp olayı çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladılar. Ama Emniyet güçlerimiz, istihbarat birimlerimiz elbirliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini engellemişlerdir. İstanbul’da 6 yıldır böyle bir terör eylemi görmedik. Terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz ve bir tanesi patlar canınızı yakar. Biz birlik beraberlik içerisinde güçlü olmalı ve bunlara boyun eğmemeliyiz.

Küçükçekmece’de yakalandı. Patlattıktan sonra Esenler’e gitti, araçla Küçükçekmece’ye gitti. Onu götüren şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yapılan operasyonda kıskıvrak bu evde ele geçirilmiş oldu.

Bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Operasyonlar devam ediyor.”

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TELE 1: BTK haberi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bombalı saldırının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK’nin bant daraltma uygulaması yoluyla internet erişimini yavaşlatması hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

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Tam seçime giderken yaşanan bu terör saldırısı hakkında resmi kaynaklardan verilen haberlerin hepsi kendi içinde net yorumlar ifade ediyor zaten.

Dikkatli bir göz bunları hemen fark edecektir.

Ortalık biraz sakinleşince ve bazı ayrıntılar ortaya çıkınca herkes her şeyi daha açık seçik olarak görecektir.

Unutmayalım terörle mücadelenin en etkili yolu, komşu ve müttefik devletlerle barışçı bir dış politika yürütmek ve ortak önlemler almaktır.