De facto...
“De facto” Latince bir deyimdir, “fiilen” ya da “Yaptım oldu” anlamını taşır.
***
Şehitler
Şehitler, Kuvayı Milliye şehitleri,
mezardan çıkmanın vaktidir!
Şehitler, Kuvayı Milliye şehitleri,
Sakarya’da, İnönü’nde, Afyon’dakiler
Dumlupınar’dakiler de elbet
ve de Aydın’da, Antep’te vurulup
düşenler,
Siz toprak altında ulu köklerimizsiniz
yatarsınız al kanlar içinde.
Şehitler, Kuvayı Milliye şehitleri,
siz toprak altında derin uykudayken
düşmanı çağırdılar,
satıldık uyanın!
Biz toprak üstünde derin uykulardayız,
kalkıp uyandırın bizi!
Uyandırın bizi!
Şehitler, Kuvayı Milliye şehitleri,
mezardan çıkmanın vaktidir!
Nâzım Hikmet-1959
***
IŞIK KANSU’YU OKURKEN
“Sosyolojik helalleşme” yazısını okuyorum sevgili Işık Kansu’nun.
CHP milletvekili Turan Aydoğan’ın konuşmasını cesur yazarımız Zülâl Kalkandelen’den alarak yazmış.
CHP milletvekili Turan Aydoğan, “Eğer kanunlar kadükleşmişse, sosyolojik yapı başka yerlere gelmişse oraları da çok kaşımamak lazım” demiş.
“Sosyolojik yapı” denilen de “tarikatlar, cemaatler, şeyhler, şıhlar, hocaefendiler”.
Dinci siyasetin topluma, “sivil toplum kuruluşu-STK” diye kabul ettirmeye çalıştığı yapılar.
Atatürk’ün partisinin milletvekili, “durumun de facto-fiilen kabul edilmesini” istiyor. “Olan oldu, şimdi bunları konu edip kışkırtmamak gerekiyor, olanla yaşamaya bakalım” demeye getiriyor.
Bu milletvekilinin açıklamaları partisini rahatsız etmiyorsa, partisi de “de facto” durumu kabul ediyorsa bilmeleri gereken şudur:
Bu tutum aslında teslim olmaktır.
Kadük olan “tarikatları cemaatleri yasaklayan yasa” değildir.
Kadük olan sizsiniz. Siz ve sizin gibi tarikat ve cemaatlerin yaptıklarını görmezden gelen, duymak istemeyen, karşı çıkmaya cesaret edemeyen aymazlar yüzünden olanlar buralara kadar geldi.
Yenmek istediğiniz Erdoğan kadar açık olamadınız.
O gidip tarikat şeyhinin tabutunu omuzluyor, onu “önderimiz” diye niteliyor.
Siz susa susa, görmeye duymaya, böyle bir şey yokmuş gibi davranarak toplumu tarikatlara, cemaatlere teslim edenlere destek vermiş oldunuz.
Hâlâ da bu aymazlığı sürdürüyorsunuz.
Laikliği ağzınıza alamıyorsunuz.
Laik Cumhuriyetin ulusalcı generallerinin hapiste yatmasına karşı çıkamıyorsunuz.
Kimden ne bekliyorsunuz?
Girmeye çalıştığınız sağ kulvarın ustaları ile yarışamazsınız.
Onlar bu kulvarın “yalanları, iftiraları, yasa tanımazlığı, şiddet yöntemleri” ile işgalcileri olan barbarlardır.
Bu kulvardan oy bekleyerek iktidar olmayı da ummayın.
Onlar size oy vermezler.
Eğer size oy verirlerse bilin ki yanlış yerdesiniz.
O yanlış yerin faturasını da önünüze koyarlar.
‘DE FACTO’YU REDDEDİN
Asla ama asla “Ben yaptım oldu”yu kabul etmeyin.
“Bu iş buraya geldiyse sonrasına bakalım” demeyin.
Uzlaşma adı altında teslim olmayı asla kabul etmeyin.
“Oldubitti”yi kabul ederseniz adı konmamış şeriat da gelir.
“Yapacak bir şey yok” derseniz adı konmadan halifelik de gelir.
“Saltanat” da gelir, “sultan” da sarayında oturur.
Yasalarla değil, fetvalarla yönetilirsiniz.
Laik eğitiminiz biter, medreselerin rahlesine razı olursunuz.
Kurallarla değil, emirlerle yönetilirsiniz.
Yoksa bütün bunlar adım adım oluyor da siz “görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum” oyunu mu oynuyorsunuz?
Yoksa bütün bunlar oluyor da siz uyuyor musunuz?
Nâzım Hikmet “Kuvayı Milliye şehitleri”ni çağırıyor.
“Uyanın, bizi de uyandırın” diyor.
Uyanın.
Siz uyanın ki “Kuvayı Milliye şehitleri” de uyuyabilsin.
Uyanın.
Hiç değilse şimdi uyanın...
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- En çok duydukları ismi açıkladı
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Meteoroloji gün verdi: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!