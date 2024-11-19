İş olsun torba dolsun!

19 Kasım 2024 Salı

Basketbolda federasyon başkanlığı seçimlerinin üzerinden 1 ay geçti. 3 yıldır tesis haricinde hiçbir proje üretmeyen federasyon, seçimlerle beraber biraz olsun kıpırdadı. Önce bizim ekibin basketbol lisesi projesinin apar topar kendi fikirleriymiş gibi tanıtımını yaptılar. Üzerinde çok çalışılmadığı belli. Tanıtım afişinin Türkçesi bile ikmale kalır. Hadi onu geçelim. Ülkemizdeki milli eğitim sorunları her geçen gün artarak büyürken bu lisenin müfredatı ve öğrenci seçiminin nasıl yapılacağını bir an evvel netleştirirlerse iyi olur... Hakedenlerin girebildiği, çağdaş bir eğitimin yapıldığı okul olmalı. Bunun takipçisi olacağımızı bilmelerini isterim.

AKLINIZ NEREDEYDİ?

Diğer bir yenilik yıllardır söylediğimiz gibi ABD’de spor yaşamını sürdüren oyuncularımızın mutlaka yakından takip edilmesiydi. Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla bu iş için bir organizasyona gidiyorlar. Bugüne kadar aklınız neredeydi diye sormadan edemiyorum. Çok zaman yitirildi! Yumuşak karınları olan MHK konusunda hâlâ bir değişim yapılmadığını görüyoruz. Sezon daha genç. İlerleyen günlerde sıkıntı çıkar benden söylemesi...

BU TAKIM MADALYA ADAYI

Önemli bir konu A Milli Takımımız. Larkin’in geri dönüşüyle ve eldeki kadroyla iddia ediyorum bizim takım Avrupa Şampiyonası’nda madalya adayıdır. Yeter ki küçük hesaplara girmeden ve organizasyon hatası yapmadan bu süreç değerlendirilsin. Abdi İpekçi (Basketbol Gelişim Merkezi) tesisinden bahsetmeden olmaz. Gerçekleri söylemek boynumuzun borcu. Gözlemlediğim kadarıyla tesis seçimlere yetiştirilme gayesiyle aceleye getirilmiş. Projeyi kimin yaptığı merak konusu! Takım soyunma odalarının normalden epey küçük olması ayrı bir olay. Oyuncular evlerinde veya otelde mi üstlerini değiştirecek! Otopark ve ulaşım sorunu büyük. Misafirlerin ağırlanacağı oturma bölümü bile yok.

PARALAR ÇARÇUR EDİLMİŞ!

Dörtlü final organizasyonunun bu salona verilemeyeceği (tadilat yapılmazsa) bir gerçek. Basın tribününden skorbordu görmek çok zor. Neredeyse çekecek (kerata) ile oturulacak ve tirbüşonla çıkılacak bir basın tribünü kimin aklına gelmiş bu çağda! Bu tesisin doğru bir şekilde işletilmesi mümkün gözükmüyor. Yine paralar çarçur edilmiş gibi geldi bana. Dilerim yanılırım.