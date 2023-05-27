Bankalardan 100 bin dolarınıza 3 ayda 6 bin dolar

27 Mayıs 2023 Cumartesi

Paramız var ama nerede değerlendireceğimizi şaşırmış durumdayız.

Faizlerin düştüğünü söyleyen hükümetin aksine bankacıların faizleri yükseltmesi parası olanlara yaradı.

Bankalarda tüketici kredisinin aylık yüzde 6’lara, sıfır taşıt kredisinin aylık yüzde 5’lere ve konut kredisinin de aylık yüzde 4’lere çıkmış olması, bankalardan kredi almayı imkânsız hale getirdi.

Peki bu oranlara bile razı olmuş vatandaşlara bankalar kredi veriyor mu? Kocaman bir hayır.

Artık bankalar müşterilerine çoktan kredi musluklarını kapatmış durumda.

Biliyorsunuz kredi kartlarından çekilen nakit avansı da kaldıran hükümet son anda gelen tepkilerden çark edip iptal etmek zorunda kaldı.

Parası olmayanın elinde sadece kredi kartları kaldı.

Parası olanın bu dönemde nakit parası çok değerli.

Bankalar, ev satanlar, araba bayileri, galeriler nakit parası olanın peşinde.

Bankalar neden döviz kurlarında marjı yüksek tutuyorlar biliyor musunuz?

Çünkü sanal ortamda alınan dövizi müşteri almaya geldiğinde ödemek istemiyorlar.

Banka marjı yüksek tutarak döviz alacak kişiyi Kapalıçarşı ve döviz bürolarına yönlendiriyor.

Böylece bankaya yatırılan döviz sanal değil gerçek hale geliyor.

Bir ara insanlar paralarını saate yatırıyorlardı. Buradan ek gelir elde ediyorlardı. 1 seneden beri bu da durdu. Saat fiyatları dolar bazında yüzde 60 geri geldi.

100 bin dolara satılan saatler 40 bin dolarlara geriledi.

Hatta bayilerden saat alıp serbest piyasada saat satanlar büyük zararlara uğradı.

Başta Patek Philippe olmak üzere Audemars Piguet ve Rolex'de büyük düşüşler yaşandı.

Bir ara halkımız bitcoin işine girmişti. Onda da büyük zararlara uğradılar.

İlk çıktığı zaman 1 bitcoin’e 2 Mc Donald's menü alınıyordu.

1 yıl önceye kadar 80 bin dolardan işlem gören bitcoin bugünlerde 26 bin dolardan işlem görüyor. Kayıp yüzde 70.

Ev mi almak istiyorsunuz, bankalar kredi vermediği için paranız olduğu için uygun fiyattan evinizi alabiliyorsunuz.

Satış ofisleri parası olanlara en uygun fiyatlarla kapılarını sonuna kadar açmış durumda.

Araba mı almak istiyorsunuz, araba bayileri nakit parası olanlara araba satabiliyor.

Porsche, Land Rover, Mercedes, BMW, Audi, Volvo ve Volkswagen de sıfır araçlarda kuyruk var ama merak etmeyin sıra size çabuk geliyor.

Kredi çekemediği için sıraya girip bekleyenler sıralarını parası olana vermek zorunda kalıyorlar.

Ev gibi parası olana araba da yatırım aracı.

Saatten kazanırsınız, arabadan kazanırsınız, evden kazanırsınız, bitcoinden kazanırsınız…

Bunlar anlaşılır.

Ama en kötüsü nedir bilir misiniz?

Eğer paradan para kazanma dönemine girilmişse, işte en tehlikelisi budur.

Ben de duyduklarıma inanamadım.

Sınır 100 bin dolar.

Bankaya 100 bin dolarınızı yatırıyorsunuz 3 ayda size net 5.500 dolar faiz veriyor.

Bu bankadan bankaya değişebiliyor. Rakam pazarlıkla 6 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Neredeyse 1 yılda dolar bazında yüzde 20 kazanıyorsunuz.

Bu çok büyük bir rakam.

Ne güzel değil mi hem paranız dolarda kalıyor. Hem faizinizi dolar olarak alıyorsunuz. Hem de faizi size peşin olarak ödüyorlar. Harcamaya başlıyorsunuz.

Bundan güzel sistem olabilir mi?

Zengin para kazanacağım diye niye elini taşın altına soksun ki. Paradan para kazanmak varken.