Figen Atalay
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Bu sınıfta 'böcek oteli' var

17 Şubat 2024 Cumartesi

Rumeysa Çevlik, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yer alan Kayasuyu İlkokulu’ndaki görevine başladıktan sonra çocukların eğitim almasına uygun şartların bulunmadığını fark edince adına ‘Doğadaki Sınıf’ verdiği bir eğitim konsepti yarattı.

Bu çalışmasıyla Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 14. sezonuna seçilen Çevlik, bu modeli daha çok öğretmene yaygınlaştırmak ve farklı okullarda öğretmenlerin kendi ''Açık Hava Sınıfları''nı kurabilmeleri için rehber de hazırladı.

Rehberde, etrafı duvarlarla kaplı olmayan, çatısı gökyüzü olan, basit ve ekolojik yöntemlerle hazırlanmış, nitelikli ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın müfredatının uygulanabileceği bir öğrenme ortamı oluşturmak isteyen tüm eğitimcilere kılavuz olacak bilgiler bulunuyor. 

Açık Hava Sınıfı modelinde, öğrencilere akademik beceriler edindirmek için doğal materyallerle zenginleştirilmiş bir öğrenme alanı oluşturuluyor. Çocukların doğa ile bağ kurarak, ileri dönüşüm ürünlerin kullanılmasıyla üretilen öğrenme merkezlerinde müfredattaki kazanımların elde edilmesi amaçlanıyor. 

'DOĞADAKİ SINIF'IN HİKÂYESİ…

Rumeysa öğretmen, ilk adım olarak geri dönüştürülmesi mümkün olmayan malzemelerin sınıfta kullanımına son vererek ekolojik bir sınıf oluşturdu ve kâğıt kullanımını da en aza indirerek çocuklara doğayı koruma bilinci aşılamayı hedefledi. Ardından sıfır maliyetle bir ''Açık Hava Sınıfı'' oluşturdu. Bu sınıfta kullandığı tüm malzemeleri köyden, doğadan ve evlerde kullanılmayan ürünlerden elde etti. Soğuk havalarda da dışarıda eğitimin sekteye uğramaması için uygun kıyafetleri sağlayacak sponsorlar buldu. Çocukların yaparak, deneyerek öğrenmesine olanak sağladı. 

AĞAÇ EVDE EĞİTİM 

Rumeysa öğretmenin sınıfta okudukları bir kitapta karşılarına çıkan ağaç evi çocukların çok sevmesi ve istemesi üzerine ağaç ev inşa edildi ve kütüphaneye dönüştürüldü. Açık hava sınıflarında, Atatürk Merkezi, Bilim Atölyesi, Duyusal Merdiven, Tarım Alanı gibi mekânlar yapmak mümkün. 


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