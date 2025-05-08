Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Değişen ne?

08 Mayıs 2025 Perşembe

Sezen Aksu’nun müzik haklarını 18 milyon dolara sattığı haberi çıktı birkaç gün önce. Bize büyük para gibi gözükse de Sezen Aksu gibi ender yetişen, yılların sanatçısı için pek de abartılacak bir ücret değildi bu. İsterseniz bir kıyaslama yapalım; bildiğiniz gibi Fenerbahçe’nin şampiyonluktan uzaklaşması ve en son Beşiktaş’a yenilmesinin ardından Mourinho’ya karşı bir kampanya oluşturuldu. Hemen herkes “Tazminatı ödensin ve gönderilsin” diyor. İyi de Mourinho’nun 15 milyon Avro tazminatı nasıl ödenecek? Düşünün koskoca Sezen Aksu’nun ömür boyu emeklerinin sonucu 18 milyon dolar ama Mourinho gönderildiği taktirde bir iki yılının tazminatı 15 milyon Avro.

Peki biz bu kadar zengin bir ülke miyiz? Bizim açlık sınırında yaşayan milyonlarca insanımız yok mu? Zaten değerli şeyleri değersizleştirmede değersiz şeyleri ise yüceltmekte üstümüze yok bizim. Ayrıca neden Muorinho’nun gönderilmesi için bu kadar çok çaba harcanıyor ki? Fenerbahçe’nin seçim sürecini anımsayalım; önce Aziz Yıldırım’ın seçim kozuydu Mourinho. Sonra Ali Koç “Biz daha önce konuşmuştuk kendisiyle” deyip apar topar adam ne isterse kabul edip sözleşme imzalandı. Herkes de buna alkış tuttu.

Oysa ki Mourinho’nun nasıl bir futbol anlayışı olduğu baştan belliydi. Şimdi bu “U” dönüşü niye? Aslında asıl sorun Fenerbahçe’nin nasıl bir hocaya ihtiyacı olduğu belirlenmeden sırf ismi var diye Mourinho’nun peşine düşmekte ve hoca ne isterse kabul edip sözleşme imzalamakta. Mourinho’nun basınla ilişkileri de sürpriz olmamalıydı bize. Şimdi alınganlık yapmanın -ki yaptığı eleştirilerin bir çoğu da doğru maalesef- ne anlamı var?

Bir diğer konu da Mourinho’nun gelme haberi üzerine kendisine methiye düzenlerin şimdi nerede oldukları. Çünkü şu an hemen herkes “Mourinho mutlaka gitmeli” diyor. Alkışçılar hiç yok ortada. Ödenecek tazminatın büyüklüğü de bu giden paraların aslında bizim paralarımız olduğu da hiç düşünülmüyor. Ve işte yine aynı noktaya gelip dayanıyoruz; yani kulüplerin yönetilme biçimlerine, kulüp yöneticilerinin yetkinlik düzeylerine.

Bu arada Beşiktaş’ın 11 Mayıs’ta seçimli genel kurulu var. Serdal Adalı yine aday. Yönetimde oldukları 4 ay gibi kısa bir sürede Beşiktaş’ın geleceğine dair önemli adımlar attılar. İyi bir yola girdiler. Solskjaer gibi Beşiktaş’ın bünyesine cuk oturan bir hocayı getirdiler. Dileğim önümüzdeki 3 sezonda ne yönetim ne de hoca değişikliğine gidilmemesi ve Beşiktaş’ta özlenen sürekliliğin sağlanması.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Değişen ne? 8 Mayıs 2025
Ole'nin derbi serisi 5 Mayıs 2025
Hangisi önemli? 1 Mayıs 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Cumhuriyetçiler kurultayı
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Ayşe Barım hakkında konuşmamız lazım
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Saray, Ekrem Bey’in serbest bırakılmasını düşünür mü?
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Almanya’dan sonra İngiltere
Olaylar Ve Görüşler
Ulusal güvenlik ve İstanbul kanalı! - Doğu Silahçıoğlu
Olaylar Ve Görüşler
Zulüm varsa direnmek bir haktır... - Av. Erol Ertuğrul
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Korku, öfke, umut!
Ahmet Saltık
Ahmet Saltık AKP, şiddetin iktidarı: Toplumsal baskı ve sessiz yıkım
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Hindu cihatçılığı
Zeynep Oral
Zeynep Oral Kitaplar ve filmler arasında
Bedri Baykam
Bedri Baykam Sokaktaki kediden lidere kadar her yer şiddet!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Değişen ne?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler