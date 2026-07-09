Futbol nereye koşuyor. Tamam günümüz tüketim toplumunda her şey metalaşıyor ve her şey bir kâr aracına dönüşüyor. Futbol da buna son derece müsait. Baksanıza Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken biz sahadaki futboldan çok saha dışı olayları konuşuyoruz. Mesela birden bire “Ronaldo mu, Messi mi daha büyük?” tartışmasının içine sürükleniveriyoruz. Ronaldo’cular, Messi’ciler çıkıyor ortaya. Karşılıklı suçlamalar birbirini kovalıyor. Böylesi oyun anlayışları farklı -biri daha çok forvet diğeri daha çok orta alan futbolcusu- iki oyuncuyu karşılaştırmak elma ile armudu karşılaştırmak gibi bir şey aslında. Ama kimin umurunda. Yeter ki tartışma konusu çıksın bir sürü insan olaya dahil olsun.

Peki böylesi herkesin dahil olmak istediği cazip bir ortam olur da siyaset bunun dışında kalabilir mi hiç? Tabii ki kalamaz. Siyaset her yerde her şeyin içinde zaten. En son Mısır-Arjantin maçı artık bunun şahikasıydı bence. Daha önce Arjantin’in Messi’sinin turnuva boyu oynayabilmesi için net kırmızı karttan muaf tutulduğunu gördük. Şimdi de tartışmalı VAR kararlarıyla Messi’li Arjantin karşısında Mısır’ın katledilmesini izledik. Anlaşılan FIFA için böylesi uygundu. Bu arada Trump’ın FIFA Başkanı’nı arayıp kırmızı kart görmüş ABD’li oyuncu Balogun’un kartını erteletmesini istemesi ve bunun kabul görmesi meselesi de var ki yenilir yutulur cinsten değil. Futbol kurallarıyla oynanmayacaksa eğer hiç oynanmasın daha iyi. Trump demişken, kendisi Ankara’daki NATO zirvesi nedeniyle yaptığı konuşmalarda muhalif tavrı nedeniyle, Gazze’nin yanında saf tutması nedeniyle yine İspanya Başbakanı aleyhine attı tuttu. İster misiniz İspanya Dünya Kupası’nı alsın ve Trump da kupayı İspanya’ya versin. Ne güzel olurdu değil mi? Ama şu yaşadıklarımızdan sonra İspanya’nın yollarına taşlar döşenmesi ihtimalini de insan düşünmeden edemiyor.

Evet bizsiz devam eden Dünya Kupası işte bu tarz müdahaleler nedeniyle iyice tatsızlaştı. VAR bizde olduğu gibi tüm dünyada da sorun çözeceğine kendisi başlı başına sorun haline geldi. Oysa ki VAR sadece çok bariz hatalarda devreye girmeli. Öyle ağır çekimde pozisyona tekrar tekrar bakıp küçük müdahalelere verilen büyük cezalar hiç de gerçekçi değil, hiç de futbolun ruhuna uygun değil. Ama daha da önemlisi bu müdahalelerin kasıtlı olduğu hissedilirse, ona öyle başkasına böyle uygulanırsa futbola güvenilirlik ortadan kalkar. Sonra o koca ekonomi bir çöker ki hepimiz altında kalırız.