Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesine göre, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenmektedir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile çalışan-emekli Devlet memurlarının 2026/Temmuz dönemi emekli aylık artışlarında kullanılan 2026 yılı ilk 5 aylık döneme ilişkin TÜFE oranı yüzde 16,60 olarak açıklanmıştı. Haziran/2026 dönemine ilişkin TÜFE oranının yüzde 0,99 olarak açıklanmasıyla 2026 yılı ilk 6 aylık döneme ilişkin TÜFE oranı yüzde 17,75 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmekte olan SSK ve Bağ-Kur emekli aylık artışlarında doğrudan kullanılırken, memur ve memur emeklilerinin aylıklarının artırılmasında doğrudan kullanılmamakla birlikte, toplu sözleşmelerle verilen 6 aylık zam oranlarının, yine aynı döneme ilişkin 6 aylık enflasyon oranının altında kalması halinde, enflasyon farkının hesaplanmasında kullanılmaktadır.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTTI?

2026/Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2026 yılı Ocak ila Haziran dönemlerinde gerçekleşen 6 aylık TÜFE oranı olan yüzde 17,75 oranında zam verilecektir. Emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak olan bu artış oranıyla yine bir çok emekli aylığı en düşük emekli aylığı olan 20.000TL’nin altında kalacak ve çok sayıda emekli 20.000 TL aylık almaya devam edecek idi. Ancak, iktidar milyonların merakla beklediği 20 bin TL'lik en düşük emekli aylığına Temmuz ayında çıkan enflasyon oranında zam yapma kararı aldı ve yasal düzenlemeyi TBMM'ye sundu. Yasa teklifi en düşük emekli aylığının enflasyon artışı doğrultusunda yüzde 17.75 TL arttırılarak 23 bin 550 TL olmasını öngörüyor. Yani 2026/Temmuz ödeme döneminde en düşük emekli aylığı 20.000 x 1,1775= 23.550 TL olacaktır.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NE KADAR ARTTI?

Memur maaş zamlarının belirlenmesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinde olduğu gibi son altı aylık enflasyon oranı doğrudan kullanılmamaktadır. İki yıllık süre için yapılan toplu sözleşmeler ile zam oranları belirlenmektedir.

2026-2027 yıllarında memurların mali ve sosyal haklarının belirlendiği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinin imzalanması sürecinde bir sonucu ulaşılamaması sonucunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca, memur ve memur emeklilerinin genel zam artış oranları;

-2026 yılı birinci dönem için %11, ikinci dönemi için %7,

-2027 yılı birinci dönem için %5, ikinci dönemi için %4, şeklinde belirlenmiş, ayrıca taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1.000 TL artırılmasına da karar verilmiştir.

Memur emeklilerine 2026/Temmuz döneminde yapılacak zammın hesabı şöyle olacaktır: 2026 yılı birinci altı aylık dönemde enflasyon oranının yüzde 17,75 olarak açıklanmasıyla, yine aynı dönemde yani 2026 yılı Ocak ila Haziran döneminde 8. Dönem toplu sözleşme ile memurlara verilen zam oranı yüzde 11 olduğundan, yüzde 16,67 enflasyon oranından yüzde 11’lik bölüm düşüldükten sonra 2026/Temmuz döneminde emekli memurlara verilecek enflasyon farkı; 1,1775/1,11=1,0608=) yüzde 6,08 şeklinde gerçekleşti. Ayrıca, memurlara toplu sözleşme gereği 2026/Temmuz döneminde yüzde 7 oranında zam verilecektir. Bu durumda, memur emeklisinin 2026/Temmuz zammı 1,0608 x 1,07= 1,1352=) yüzde 13,52 olacaktır. Diğer bir ifadeyle, memur emekli aylıkları yüzde 13,52 oranında artırılacaktır.

Çalışan memurlara 2026/Temmuz döneminde verilecek enflasyon farkı yüzde 6,08 olup, ayrıca memurlara 2026/Temmuz döneminde yüzde 7 zam verileceğinden, çalışan memurların 2026/Temmuz zam oranı 1,0608 x 1,07= 1,1352=) yüzde 13,52 olacaktır. Çalışan memurlara verilecek bu zam oranı, ilave ödemesiz aylık miktarına uygulanmaktadır.

Öte yandan, 2023/Temmuz dönemi itibariyle sadece çalışan memurlara 15965 göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktardan damga vergisi düşülmek suretiyle ilave ödeme verilmektedir. 2026/Temmuz döneminde memur maaş katsayısı 1,57551 olarak belirlenmiş olup, çalışan memurlara 15965 x 1,57551 = 25.153,02 x 0,00759 = 190,91 =) 25.153,02 – 190,91 = 24,962,11 TL ayrıca ilave ödeme verilecektir.