Türkiye Jokey Kulübü’nün düzenlediği Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması her yıl kesintisiz yapılmaktadır. Nimet Üyken (1919-2009), Türk at yarışı ve spor yazarlığının öncülerinden biri, avukat, spor yöneticisi ve yazardır. “Yaşayan Tarih” olarak da bilinen Üyken, yıllar boyunca Türkiye’deki atçılık kültürünün gelişmesine ve belgelenmesine büyük katkılar sağlamıştır. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Nimet Üyken, avukatlık stajı yaparken 1941 yılında gazeteciliğe adım atmış, Vakit Gazetesi’nde başlayan kariyeri, Tanin, Yeni Sabah, Cumhuriyet, Vatan ve Yeni İstanbul gibi önemli yayın organlarında spor yazarlığı ile devam etmiştir. 1967 yılında Basın Şeref Kartı’na layık görülen Üyken, 1984 yılında TJK Onursal Üyesi seçilmiş. 1988’de Komiserler Kurulu Başkanlığı yapmış, 1992’de Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü ve 1997’de TMOK Fair Play ödülünü almış. Türk atçılığına yaptığı katkıların bir parçası olarak İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda her yıl düzenli olarak Nimet Üyken Koşusu düzenlenmekle birlikte adına basın ödülleri yarışması yapılmaktadır.

REKOR KATILIM

Rahmetli Üyken Ağabeyimiz için önceki gün yaptığımız jüri toplantısına katılım rekor seviyede gerçekleşti. Toplantımızın her yıl konukları olur. Bu yılki konuklar TJK Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Göktürk, TJK Asil Üyeleri Orhan Sinanoğlu ve Levent Dilmaç oldu. Büyük özveri ve titizlikle birincileri belirledik. Zaman zaman jüriler arasında ayrışımlar olur, çok normaldir. Ancak bu kez böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. Kazanan yarışmacılar derslerine çok iyi çalışmış olmalılar ki at yarışı deyimiyle birinciliği uzak ara yaparak aldılar. Öyle başa baş biten puanlar olmadı.

‘BARIŞ İYİ Kİ ÇEKİLMİŞ’

Toplantı biter bitmez Yüksel Göktürk’ün yanına gittim. Yüksel Ağabey, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın yönetiminde görev alan Barış Göktürk’ün babası. Sohbete başlamadan önce hangi takımı tuttuğumu sordu. “Fenerbahçeliyim” deyince gözleri parıldadı. “Biz de ailece öyle” dedi. Önce Kulüpler Birliği’nde yaşananlardan söze girdi. Uzun uzun anlattı, dinledim. Ben de saklı kalsın. “Barış iyi ki çekilmiş. Büyük kulüpleri yönetmek kolay iş değil. Başkan olsaydı eminim çok zorlanırdı. Verdiği karar bana göre en doğru karar. En büyük arzum Fenerbahçe’nin şampiyon oğlumun da bu şampiyonlukta pay sahibi olması” yorumunu yaptı.