Gülengül Altınsay
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Sorumlu Güneş

18 Eylül 2023 Pazartesi

İlk 25 dakika Beşiktaş etkili; Siyah-Beyazlılar oynuyor, Trabzonlular alan daraltarak oyunu bozmaya çalışıyor. Özellikle sağ kanattan uzun toplarla etkili Kartal. Ama bitirme konusunda yetersiz. 25’ten sonra Trabzon kıpırdanıyor ve ilk hızlı akınında da golü buluyor. Beşiktaş golden sonra çabuk dağılıyor. Sonra Onur Bulut’un başlattığı hatalar zincirine kaleci Mert de katılınca Trabzon’un 2. golü geliyor. Topa daha çok sahip olmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 geride kapatıyor. Ve Şenol Güneş nihayet Masuaku, Aboubakar ve Muleka’yı 46’da alıyor oyuna.

Soru şu: Bu futbolcular 45 dakika oynayabiliyorsa neden ilk 11’de değiller? Özellikle de Masuaku yerine Onur’la başlamak nasıl bir futbol aklı? Ve henüz uyum sağlayamadığı açıkça görülen Rebic ısrarı niye? Artık Beşiktaş  ikinci yarı tüm riskleri alacak, Trabzon skoru korurken kontratak kollayacak. Nitekim ataktayken yakalanan Beşiktaş savunması 3. gole engel olamıyor, skor 3-0 oluyor maç da burada bitiyor. Üç gol de Beşiktaş’ın yaptığı top kayıplarından. Yani Trabzon’a 3 puan çok kolay veriliyor. Böylece Beşiktaş Şenol Güneş’le uzun süre yenilmeyince yaratılan sahte başarı hikâyesi de patlıyor. Şu açık ki Beşiktaş’ın teknik yönetiminde sorunlar var. Buna bu sezon panikten yapılan anlamsız transferler de eklenince tablo hiç hoş gözükmüyor. 

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