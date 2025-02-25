Gece uykunuzu kaçıran besinler

25 Şubat 2025 Salı

Şöyle yumuşacık bir yatağa gömülmüşsünüz, günün yorgunluğunu üzerinizden atıp huzur içinde uyumak istiyorsunuz... Ama gözleriniz bir türlü kapanmıyor! Yatakta sağa dön, sola dön, koyun say... Yok, nafile! İşte belki de sebebi, o gün yediğiniz veya içtiğiniz bazı şeyler olabilir. Gelin, gece uykumuzu kaçıran o sinsi yiyecek ve içecekleri birlikte inceleyelim.

KAFEİN BOMBALARI: KAHVE, ÇAY VE GAZLI İÇECEKLER

Kabul edelim, kahve güzel şey! Hele ki sabahları ayılmak için birebir. Ama işin dozunu kaçırırsanız, gece size uyku nedir unutturabilir. Kafein, merkezi sinir sistemimizi uyararak bizi zinde tutan bir madde. Hatta yeşil çay ve siyah çay da içerdikleri kafeinle uyku kaçırma konusunda kahve kadar etkili olabiliyor. Gazlı içecekler ise hem kafein hem de şeker bombası olarak iki kat etkili.

ÇİKOLATA: TATLI AMA HAİN

Tatlı krizine girdiniz ve gece bir parça çikolata yediniz diyelim… Harika bir karar mı? Maalesef değil. Çikolatanın içinde de kafein bulunur, üstelik şeker oranı da yüksek olduğundan kan şekerinizi aniden yükseltip düşürebilir. Bu da sizi gece uykusuz bırakmaya yeter de artar bile!

AĞIR VE YAĞLI YİYECEKLER

Akşam saatlerinde kebap, pizza ya da bol yağlı fast food gibi yiyeceklere saldırmak cazip gelebilir. Ancak sindirimi zor olan bu yiyecekler, midenizin gece boyunca çalışmasına neden olur. Sonuç? Midede ağırlık, hazımsızlık ve tabii ki uykusuzluk! Eğer iyi bir uyku çekmek istiyorsanız, akşam yemeklerini daha hafif tutmakta fayda var.Akşam yemeği için en uygunu sebzeler ve yoğurt ile bir öğün.

ACI VE BAHARATLI YİYECEKLER

Baharatlı yiyecekleri seviyoruz, kabul! Ama maalesef acı biberler ve baharatlı yemekler, mide asidini artırarak reflüye sebep olabilir. Yanma hissi, mide ekşimesi derken uykuya dalmanız iyice zorlaşır. O yüzden gece geç saatte acılı kebap ya da bol baharatlı bir yemek yemek, uykusuz bir geceyi garantilemek gibi bir şey!

ALKOL: UYUTUR GİBİ GÖRÜNÜR AMA UYUTMAZ!

"Bir kadeh içki içeyim de rahat uyuyayım" diye düşünüyorsanız, bir daha düşünün! Alkol, ilk başta sizi biraz mayıştırabilir ama derin uykuya geçmenizi engelleyerek gece sık sık uyanmanıza sebep olur. Sonunda sabah yorgun ve dinlenmemiş bir şekilde uyanırsınız.

GECE ATIŞTIRMALIKLARI: MASUM GÖRÜNEN TEHLİKELER

Gece uykudan önce atıştırmalık yemek, özellikle de şekerli veya karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler tüketmek, kan şekerinizde dalgalanmalara neden olabilir. Bu da gece uykunuzun sık bölünmesine sebep olur. Eğer mutlaka bir şeyler yemek istiyorsanız, bir avuç ceviz ya da yoğurt gibi hafif ve sağlıklı alternatifleri tercih edebilirsiniz.

Uyku hayat kalitemiz için çok önemli. Sabahları dinç ve enerjik uyanmak istiyorsanız, akşam saatlerinde ne yediğinize ve içtiğinize dikkat etmenizde fayda var. Hafif, dengeli ve kafeinsiz yiyecekler tercih edin ki, gece boyunca deliksiz bir uyku çekebilin. Siz siz olun, uykunuzu kaçıran bu yiyecek ve içecekleri fazla kaçırmayın! Tatlı rüyalar…