Beslenme denince hâlâ çoğumuzun zihninde aynı sahne canlanıyor: bol yeşillikli bir salata, birkaç “light” ürün ve mümkünse az kalori… Oysa işin gerçeği bundan çok daha derin, çok daha karmaşık ve açıkçası çok daha ilginç. Çünkü beslenme; sadece tabağınıza koyduklarınız değil, vücudunuzun o besinleri nasıl kullandığıyla ilgilidir. Ve evet, söylemek gerekiyor:

Beslenme sadece salata yemek değildir. Sağlık, detaylarda gizlidir. Hadi bir hatırlatma yapalım.

Her gün yediğimiz besinler, vücudumuzda yüzlerce biyokimyasal reaksiyona girer. Hücre yenilenmesi, hormon üretimi, bağışıklık sistemi, kas yapımı… Bunların hiçbiri “tesadüfen” işlemez.

Mesela;

Yediğiniz protein, sadece kas yapmak için değil; enzimlerin ve hormonların yapımında kullanılır.

Aldığınız yağlar, hücre zarının yapısını oluşturur ve bazı vitaminlerin emilimini sağlar.

Karbonhidratlar ise beynin en temel enerji kaynağıdır.

Ama iş burada bitmiyor. Sadece enerji meselesi değil!

ASIL HİKÂYE: MİKRO BESİN ÖĞELERİ

Makro besinler (protein, karbonhidrat, yağ) genelde konuşulur. Ama bilim bize şunu söylüyor:

Sağlığın kaderini çoğu zaman mikro besinler belirler. Yani vitaminler ve mineraller. Biraz daha yakından bakalım:

Vitaminler

B grubu vitaminler: Enerji üretiminin merkezindedir. Eksikliğinde kişi “yeterince yiyorum ama hâlâ yorgunum” der.

D vitamini: Sadece kemik değil, bağışıklık ve hatta ruh hali üzerinde etkilidir.

C vitamini: Antioksidan etkisiyle hücre hasarını azaltır.

A vitamini: Görme ve epitel dokular için gereklidir.

Mineraller

Demir: Oksijen taşınmasını sağlar. Eksikliğinde halsizlik ve dikkat dağınıklığı ortaya çıkar.

Magnezyum: 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynar.

Çinko: Bağışıklık sistemi ve yara iyileşmesinde kritik öneme sahiptir.

Kalsiyum ve Potasyum: Sinir iletimi ve kas kasılması için vazgeçilmezdir.

Bilimsel olarak şunu çok net biliyoruz: Bu öğelerden birinin bile eksikliği, tüm sistemin dengesini bozabilir.

'SAĞLIKLI BESLENİYORUM AMA…'

Danışanlar bazen şöyle der; “Ben aslında çok sağlıklı besleniyorum ama…”

Ama kilo veremiyorum.

Ama çok yorgunum.

Ama saçım dökülüyor.

Çoğu zaman sorun şudur: Kişi kaloriye odaklanmıştır ama besin kalitesini ve çeşitliliğini gözden kaçırmıştır. Yada iyi beslenmeye çalışıyordur ama kendi ihtiyaçlarını doğru bilmiyor olabilir.

Sadece salata ağırlıklı beslenmek yada hafif ve düşük kalori ile yaşamaya çalışmak :

protein yetersizliğine

demir eksikliğine

uzun vadede metabolik adaptasyona

yol açabilir. Yani vücut, “yeterli yakıt gelmiyor” sinyaliyle kendini yavaşlatır.

HERKES İÇİN TEK BİR DOĞRU YOK

Beslenmenin en kritik ama en çok göz ardı edilen yönü: bireysellik.

Bilimsel çalışmalar bize şunu söylüyor:

Aynı yiyecek, farklı kişilerde farklı metabolik yanıtlar oluşturabilir

Genetik yapı, bağırsak mikrobiyotası, yaşam tarzı ve hormonlar bu süreci etkiler

Yani;

Spor yapan bir bireyin protein ihtiyacı daha yüksektir

Masa başı çalışan biri için enerji dengesi farklıdır

Kadın ve erkek metabolizması hormonlar nedeniyle farklı çalışır

Bu yüzden “herkese uyan diyet” diye bir şey yoktur. Birbirimizin listesine göz dikmeyelim.

BESLENME: KALORİ DEĞİL, BİLGİ İŞİDİR

Bir tabak yemek aslında sadece enerji değildir.

O tabakta:

hücre yenilenmesi,

bağışıklık gücü,

hormonal denge,

hatta zihinsel performans vardır.

Ve bu yüzden beslenme, bir liste değil; bilinçli bir sistemdir.

Belki de artık beslenmeye şu gözle bakmak gerekiyor: “Bugün ne kadar az yedim?” yerine “Bugün vücuduma gerçekten ne verdim?” Çünkü sağlık; büyük değişimlerden çok, küçük ama doğru detayların birikimidir. Ve o detaylar, çoğu zaman bir tabakta başlar.