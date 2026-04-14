Bir çocuğu yetiştirmek…

Ne kadar doğal ve basit bir süreç aslında. Doğan büyür öyle değil mi? Doğar, gelişir, kendi yolunu bulur sanılır. Oysa işin iç yüzü bambaşkadır. Bir çocuğu büyütmek; sadece onu doyurmak, okula göndermek ya da güvenliğini sağlamak değildir. Bir çocuğu yetiştirmek, aslında bir geleceği inşa etmektir. Ve binlerce soru ile baş edebilmek.

Bu süreç büyük kararlarla değil; çoğu zaman küçük, sessiz ve tekrarlayan seçimlerle şekillenir.

Ama her çocuk aynı değildir. Aynı dünyaya baksalar da aynı şekilde algılamazlar. Her birimiz farklı değil miyiz zaten?

Örneğin; bazı çocuklar seslere karşı daha hassastır, bazıları dokunmaya…

Kimisi kalabalıkta zorlanır, kimisi yeni ortamlara daha çabuk uyum sağlar.

Duyusal farklılıklar, bir çocuğun dünyayı nasıl deneyimlediğini belirler. Ve bu farklılıkları anlamadan, onun davranışlarını doğru yorumlamak çoğu zaman mümkün olmaz.

Bazen “huysuzluk” sandığımız bir tepki, aslında bir çocuğun baş etmekte zorlandığı bir duyusal yükün sonucudur. Bazen “inat” dediğimiz şey, aslında anlaşılma ihtiyacıdır.

Ve çocuklar…

Onlar her zaman kelimelerle anlatmaz.

Çoğu zaman oyun oynarlar.

Ama o oyun, sadece oyun değildir.

Bir çocuk oyunda korkularını yeniden kurar, duygularını dışa vurur, anlamlandıramadığı dünyayı kendi kurallarıyla yeniden şekillendirir. Oyuncaklar onun dili olur. Hikâyeler onun iç sesi… Biz “oynuyor” zannederken, aslında kendini anlatıyordur.

İşte tam da bu yüzden, bir çocuğu anlamak; sadece onu izlemekle değil, onu doğru okumakla mümkündür.

Sabah kahvaltısında ne yediği…

Ekran karşısında ne kadar vakit geçirdiği…

Koşup oynayabildiği alanların olup olmadığı…

Duygularını ifade edebildiği bir ortamda büyüyüp büyümediği…

Bunların her biri, tek başına önemsiz gibi görünse de; zamanla bir araya gelir ve bir çocuğun yaşamla kurduğu ilişkiyi belirler.

Çocukluk, hayatın en hızlı öğrenilen ama en az fark edilen dönemidir.

Bu dönemde kazanılan alışkanlıklar, çoğu zaman ömür boyu taşınır.

Bugün sebze yemeyi öğrenen bir çocuk, yarın sağlıklı seçimler yapabilen bir yetişkine dönüşür.

Bugün hareket etmeyi hayatının bir parçası haline getiren bir çocuk, ileride sağlığını korumayı bilir.

Bugün duygularını anlayan ve ifade edebilen bir çocuk, yarın kendisiyle barışık bir birey olur.

Tam da bu yüzden çocukluk, “geçip giden” bir dönem değil; aksine, geleceğin en güçlü belirleyicisidir.

Ama kabul edelim…

Günümüz dünyasında ebeveyn olmak hiç de kolay değil.

Bilgi çok fazla, ama doğru bilgiye ulaşmak zor.

Herkesin bir fikri var, ama hangisinin bilimsel olduğu belirsiz.

Bir yandan çocuklarımız için en iyisini yapmak istiyoruz, diğer yandan nereden başlayacağımızı bilemiyoruz.

Sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Çocuk ne kadar hareket etmeli?

Ekran süresi ne olmalı?

Bir davranış “normal” mi yoksa destek gerektiren bir sinyal mi?

Bu soruların çoğu, ebeveynlerin zihninde sessizce dolaşır.

Ve çoğu zaman net, güvenilir bir cevap bulmak kolay değildir.

Oysa çocuk yetiştirmek, “deneme-yanılma” ile ilerlemesi gereken bir süreç olmak zorunda değil.

Doğru bilgiyle, doğru zamanda atılan küçük adımlar; yıllar sonra büyük farklar yaratabilir.

İşte tam da bu noktada, bilinçli ebeveynliğin gücü devreye girer.

18 Nisan cumartesi günü çocukların sağlıklı geleceği için önemli bir adım atmak isteyen tüm ebeveynler için ücretsiz bir eğitim programı düzenleniyor.

Gün boyu sürecek ''Çocuk Günleri 2026'' programı online olarak yapılacak; alanında uzman isimler çocuk gelişimini farklı yönleriyle ele alacak ve ebeveynlere yol gösterecek:

10:00 – 15:00 | Güneş Aksüs

Moderasyon

10:00 – 11:00 | Dr. Fzt. Aymen Balıkçı

Duyusal Farklılıklar ile Büyümek

11:00 – 12:00 | Prof. Dr. İbrahim Murat Hirfanoğlu

Hayatın İlk Dokunuşları: Mikrobiyotayı Şekillendiren Seçimler

12:00 – 13:00 | Dyt. Dilara Koçak

Geleceği Beslemek

13:00 – 14:00 | Klnk. Psk. Börte Özdemir

Bazen Oyun Yetmez: Çocuğunuzun Sizi Çağırdığı Anlar

14:00 – 15:00 | Psk. Ruzer Çiftçioğlu

Ekran Bağımlılığı

Bu program sadece bilgi aktarmayı değil; ebeveynlerin zihnindeki soru işaretlerini azaltmayı, onları daha güçlü ve daha bilinçli hissettirmeyi amaçlıyor.

Çünkü bazen bir ebeveynin ihtiyacı olan şey, “daha fazlasını yapmak” değil; doğru olanı yaptığını bilmektir. Kayıt için benim sosyal medya sayfama göz atabilirsiniz.

Unutmayalım…

Çocuklar bizim söylediklerimizden çok, yaptıklarımızdan öğrenir.

Onlara sunduğumuz yaşam, onların yarınlarını şekillendirir.

Ve bazen bir çocuğun hayatını değiştirmek için büyük adımlar atmak gerekmez.

Doğru bir bilgi, doğru bir farkındalık, doğru bir başlangıç yeterlidir.

Bu cumartesi, o başlangıç için güzel bir fırsat olabilir.