Hilmi Türkay
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Tebrikler hocam

02 Ekim 2023 Pazartesi

Fenerbahçe’nin rahat bir oyunla, yıldızlarıyla 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçı yorumumda İsmail Kartal’a ağırlık vermek istedim. Namıdiğer “Arap İsmail”. Harika eş, harika baba. Son derece ağır başlı, mütevazi. Yıllarca Fenerbahçe formasını üzerinde taşıdı. Şans verilmediğinde hocasıyla dalaşmadı, bağırıp çağırmadı. Kibir hiç yoktu onda. Hep işini yaptı. Bugün futbolcuyken neyse teknik direktörlüğünde de aynısı. Oyuncularıyla ağabey kardeş gibi. Ayrımcılığı yok. Forma dağıtımı adaletli. Para konuşmayı hiç sevmez. Fenerbahçe, İsmail Kartal için büyük aşk. Gece gündüz Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde. Evine gitmediği günler oluyor. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayı kafasına koymuş ekibiyle birlikte. Ders notu şu ana kadar Avrupa ve ligde 100 puan. Başarıların daim olsun hocam. 

2-3 kulvarda yürümek zordur. Bazı düşüşler, yenilgiler elbette olacaktır. Ben senin zorlukları aşacağından emin olan grubun içindeyim. Dün akşam taraftarların sana olan sevgilerine bir kez daha tanıklık ettim. Kadıköy’de maçlar 45 binin altına düşmüyor. Rize’yi farklı yenerek Daum’un lige 8’de 8’le başladığı sezondaki rekoruna bir adım daha yaklaştın. Geçen yazımda da söylemiştim, bu iyi futbolun, coşkunun, camianın kenetlenmesinin sonu şampiyonluk... Penaltıları es geçen maçın hakemi Cihan Aydın’ı ise yazmamak olmaz! 

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