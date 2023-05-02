‘Tünelin ucunda ışık var’

02 Mayıs 2023 Salı

Süper Lig’in sonu yaklaştıkca heyecan en üst seviyede. F.Bahçe’nin Sivas deplasmanında kazanmasının ardından gözler Beşiktaş-Galatasaray derbisine yöneldi. Siyah-Beyazlıların kazanmasıyla Galatasaray ağır yara aldı. Beşiktaş’ın galibiyeti kendisi kadar Fenerbahçe’ye de yaradı. Şimdi puan durumunda şu tablo var: Galatasaray 70, Fenerbahçe 67, Beşiktaş; 65. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbiyi teknik heyetiyle beraber izledi. Beşiktaş’ın maçı kazanmasıyla aralarında sevinç yumağı oluştu. Portekizli hoca haftalar önce “Galatasaray çok puan kaybedecek” demişti. Çıkan sonuç Jesus’un haklı olduğunu gösterdi. F.Bahçe’nin Sivas’ta kazanması, G.Saray’ın Beşiktaş’a kaybetmesiyle Samandıra’da deyim yerindeyse güneş açtı. Jesus’tan, futbolculara ve kulüp personeline kadar herkes moralli. Portekizli hocanın şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmesi şöyle: “Takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Ben bu takıma inanıyorum, güveniyorum. İyi işler yapıyoruz. Yeniden iddialı duruma geldik. Lig yeni başlıyor. İrfan iyi oynuyordu, kendini bulmuştu. O kartı görmemeliydi. Oyun içinde bunlar oluyor. Tünelin ucunda ışık görüyorum. Peres 7 ay sonra sahalara döndü. Performansı mükemmeldi. Sanki hep aramızdaymış görüntüsü çizdi. Sakatlıklardan çok çektik. Hâlâ devam ediyor. Şimdi yeniden Sivas (kupa maçı) yolculuğu başlayacak. Ardından deplasmanda Giresunspor’la oynayacağız. Giresun’un kritik bölgede olması işimizi zorlaştıracak. Bizi İstanbul’da yenmişlerdi. Her maçı kazanmak zorundayız başka çaremiz yok.”