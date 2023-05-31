‘Yönetim istifa’ sesleri

31 Mayıs 2023 Çarşamba

Fenerbahçe, Antalyaspor’u 2-0 yenmesine karşın Galatasaray’ın Ankaragücü’nü mağlup etmesiyle şampiyonluk şansını yitirdi. Galatasaray’ın skoru 3-1’e getirmesinin ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar, “Yönetim istifa” tezahüratları yaptı. Tribünlerin bir bölümü “Aziz Yıldırım” diye bağırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye Kupası’nda Sivasspor’u eleyerek finale yükseldikleri maçın 11’inden değişiklik yapmadan Antalyaspor karşısına çıktı. Sarı-Lacivertlilerde, sakat Lincoln ve Osayi’nin yanı sıra hazır olmayan kaleci Altay forma giyemedi. Jesus; Serdar Dursun, Nazım, Gustavo ve Alioski’yi kadroya almadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bir yandan Kadıköy’de takımlarını desteklerken diğer taraftan gözler ve akıllar Galatasaray’ın deplasmandaki Ankaragücü maçındaydı. Taraftarlar, cep telefonlarından o mücadeleyi takip etti. Başkent ekibinin skoru 1-1 yapmasının ardından Ülker Stadı’nda büyük sevinç yaşandı.