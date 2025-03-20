Konuk Yazarlar
Konuk Yazarlar Son Yazısı / Tüm Yazıları

Hakeme sorsanıza - Zafer Özhabeş

20 Mart 2025 Perşembe

Hakemsiz maç olur mu, olmaz. Zaten o, maç olmaz oyun olur. Hakemli maç ise kararsız olmaz, kararı veren hakemdir. Gol mü, faul mü, ofsayt mı, ne olursa olsun oyun içinde karar veren bir kişi. Ama konuşan on binlerce kişi. Kimi koca koca adamlar, kravatlı, sakallı, sakalsız, eğitimli, eğitimsiz, alaylı, mektepli, işin içinden gelen, dışarıdan bakan bir sürü insan... Her biri bir televizyon köşesini kapmış, pozisyonları defalarca inceliyor, tekrar tekrar, ağır çekimle, sağından, solundan, tepeden, durdurarak, kare kare oynatarak inceliyor. Üstelik saatlerce gece yarılarına kadar, çocukları bile uykusuz bırakıyorlar. Bu kadar ince eleyip sık dokumalarına rağmen çoğu zaman ortak bir karara bile varamıyorlar. Üstelik de dünyanın parasını alıyorlar. Ne güzel, gideri yok geliri çok gevezelik parası.

Hiçbir spor branşı böyle değildir ama futbol maalesef böyle. Üstelik yalnız bu televizyon simaları değil, milyonlarca vatandaş da hakemdir, teknik direktördür, tribün antrenörüdür. Ama onlar kafelerde, mahallede, sokakta, yolculukta, sınıfta, her yerde ücretsiz yorumcudur. Hakemin kararı doğru mu? Hakeme sorsanıza... Herkes konuşur ama o konuşamaz neden? Bu kadar insan konuşup yorum yapacağına, maçı yöneten hakem hangi pozisyon için neden o kararı verdiğini çıkıp ekranlarda anlatsa ya... Siz sorun o anlatsın. Alın size tasarruf. Onlarca kişiye “geyik muhabbeti” için dünya para ödeyeceğinize... O para futbol ve futbol hakemliği eğitimi için kullanılsın, az para değil. Çıksın tüm tartışmalı pozisyonlar için verdiği kararın nedenini niçinini açıklasın. Teknik kurul tarafından yanlışı varsa cezası kesilsin, bu kadar net... Olmaz, biz hakemin dürüstlüğüne inanmıyoruz ki... O ne demek, hanginiz dürüstsünüz ki o zaman, biz nasıl inanacağız...

*Milli Cinastikçi-Eski Milli Takım Antrenörü


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Hakeme sorsanıza - Zafer Özhabeş 20 Mart 2025
Usmanbaş'ı uğurladık - Ersin Antep 1 Şubat 2025
Motor sporları! - Zafer Özhabeş 25 Aralık 2024

Günün Köşe Yazıları

Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Hukuk ve Adalete Davet
Emre Kongar
Emre Kongar Sivil darbe ve akla ziyan 5 çelişki
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Demokrasisiz seçim düzeninin ilanı
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Faşizm ve dil
Olaylar Ve Görüşler
Despotik yönetimlerde toplumsal yapı - Doç. Dr. Ayşe Atalay
Olaylar Ve Görüşler
Cüppe, vicdan ve akıl - Prof. Dr. Cengiz Kuday
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay FETÖ’den tanıyoruz!
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Yeni rejim inşası darbesi
Zeynep Oral
Zeynep Oral Defolup gidin!
Sertaç Eş
Sertaç Eş Hedefleri CHP’ye kayyum
Bedri Baykam
Bedri Baykam İmamoğlu ve demokrasi halka emanet
Sevgi Özel
Sevgi Özel Delikanlıyız!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler