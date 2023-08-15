Ayakkabı sorunu!

15 Ağustos 2023 Salı

Beşiktaş, Karagümrük karşısında tek kale oynamasına rağmen istediği net pozisyonları bulamadı. Bu maçta Beşiktaş’ın üstün oluşu kimseyi yanıltmasın. Çünkü Karagümrük’ün forveti yok, karşılarında forvetsiz bir takım vardı. Peki neler gördük?