Lemi Çelik
Ayakkabı sorunu!
Beşiktaş, Karagümrük karşısında tek kale oynamasına rağmen istediği net pozisyonları bulamadı. Bu maçta Beşiktaş’ın üstün oluşu kimseyi yanıltmasın. Çünkü Karagümrük’ün forveti yok, karşılarında forvetsiz bir takım vardı. Peki neler gördük?
- Beşiktaş’ta defansı zorlayan oyuncu olmadığı için savunma hattı başarılı gözüktü. Necip ve Colley uyumluydu.
- Orta sahada Salih çok güçsüz ve temposuzdu. Ofansif olarak takıma katkı sağlamadı. Hadziahmetovic ise çok geride oynadı. Daha öne çıkıp şut atmalıydı, dönen topları kazanmalıydı, oyunun yönünü çabuk değiştirmeliydi. Gedson sahanın en iyisiydi. Belki maçın bazı bölümlerde son vuruşlarda etkisizdi ama öyle bir anda sahneye çıktı ki 85. dakikada müthiş bir şutla golü bulup tek başına takımına maçı kazandıran isim oldu.
- Kanatlarda sağda Rosier, solda Masuaku son derece başarılı. Ancak önlerindeki Onur ve Muleka Beşiktaş’a hiç katkı sağlayamadı. Adeta takım 2 kişi eksik oynadı. Şenol Güneş, bu iki isme uzun süre tahammül etmemeliydi. Ve Beşiktaş bu yüzden ne gol pozisyonu bulabiliyor ne de rakibi zorlayacak hamleler yapabiliyor. Acilen ikisinin yerine oyuncu alınması gerekir.
- Sonuçta birçok sporcunun sahada ayakta duramayışı, Beşiktaş’ta büyük bir “ayakkabı sorunu” olduğunu göstermekte. Ayrıca Aboubakar’ın ukalaca kullanıp kaçırdığı penaltı belki de takımın çok rahat kazanacağı maçı zora sokmasına neden oldu. Futbol ukalalığı kabul etmez!
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