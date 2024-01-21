Lemi Çelik
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Galibiyet Trabzon’a yakın

21 Ocak 2024 Pazar

Trabzonspor-Galatasaray müsabakası bir derbi. Şu an Galatasaray formda ve iyi oyunculara sahip. Puan olarak da Trabzonspor’un çok önünde yer alıyor. Ancak maç Trabzon’da oynanacak. Trabzonspor’un şu anki kadrosu Galatasaray’ı yenebilecek düzeyde. Tabii ki burada Trabzonspor’un ciddi eksikleri var. Bunlar kimler? Afrika Kupası’ndaki Onuachu’nun olmayışı özellikle çok önemli. Fakat Enis Destan çok formda, geleceğin yıldızı, Milli Takımımızın en büyük santrforu olacak kesin… Bu yüzden Onuachu’nun yokluğunu aratmayacağını düşünüyorum. Diğer bir eksik kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür. Onun yokluğu Trabzonspor için büyük bir kayıp. Eğer 10 numara pozisyonunda oynasaydı özellikle gol atma ve arttırma becerisi olan, çok yetenekli Ömür takıma büyük katkı sunardı.

Galatasaray’da ise Icardi’nin formsuz oluşu ve uzun süredir antrenmana çıkmayışı büyük bir kayıp. Ama Galatasaray’ın çok geniş kadrosu var, çok iyi oyunculara sahip. Okan Buruk, takımını sürekli motive ediyor. Sarı-Kırmızılılar her müsabakayı şampiyonluk maçıymış gibi oynuyor. Zihinsel olarak karşılaşmalara çok iyi hazırlanıyorlar ve bu da Galatasaray’ın bana göre kolektif oyun anlayışıyla beraber en büyük kozu.

Trabzonspor’da özellikle Abdullah Avcı geldikten sonra büyük bir toparlanma var. Bordo-Mavililer, artık eskisi gibi çok rahat gol yemiyor. Böyle olunca da sıkı savunma anlayışı devam ediyor. Taraftarın gözüne hoş olmayan futbol olsa bile… Ama Trabzonspor elindeki oyuncularla en iyi taktiği ve en doğru sistemi uygulayıp sahada istediği sonucu almaya bakıyor. Bazı taraftarlar şunu diyor “Futbol kötü, oyun çok yavaş”. Ancak bu bir taktik oyunu, önemli olan kazanmak. Kazanıyorsan hiçbir zaman sorun yok demektir. İki takım için de girdikleri pozisyonları değerlendiren galip gelir.


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Lemi Çelik
Lemi Çelik Galibiyet Trabzon’a yakın

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