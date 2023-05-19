Lemi Çelik
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Bjelica’yı gönderin!

19 Mayıs 2023 Cuma

Fenerbahçe sahasında galibiyeti hak eden bir futbol sergiledi. Kolektif ve takımı oyununu Türkiye’de en iyi uygulayan takım kuşkusuz F.Bahçe. Giren ve çıkan isimler dahil tam kapasiteyle taktik ve oyun disiplini içinde ortaya üst düzey bir mücadele örneği koydular. Trabzonspor’da ise teknik direktör Bjelica’yı hemen gönderin! Bırakın hocalığı, futbolcudan da anladığını sanmıyorum. Bu kadroyla 3-5-2 oynayamayacağını göremiyorsa, 3’lü stoperde Eren, Bartra ve Hüseyin’in hiç oynayamayacağını anlayamıyorsa, elindeki en iyi isimler Trezeguet ile Gomez’i kulübede oturtuyorsa, Bjelica maça yenilmek için çıkmıştır! Bjelica, oyuncuların hangi özelliklerine göre hangi mevkide performans ortaya koyacağını anlayamıyor. Orta 5’linin sağına Visca ile soluna Larsen’i koyarsan 3 değil en az 5 yersin! Trabzonspor’un hocası, hem yanlış kadro çıkararak hem de yanlış taktik uygulayarak F.Bahçe’ye büyük moral verdi. Trabzonspor’da yeni gelen başkan, yönetim ve Bjelica ortaya bir sinerji koyamadı. Trabzon futbol kültürü ve felsefesinden uzak, ruhsuz, amaçsız bir ekip yaratıldı. Önceki yıl çok iyi takım ruhuna sahipken, şampiyonluk gelmişken, bu sezon Trabzon futbol kültüründen ve değerlerinden uzak bir Trabzonspor’u izlemeye devam ediyoruz. Hâl böyle olunca alınan sonuçlar da gayet doğal!

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