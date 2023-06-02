Okan Buruk’u Gomis kurtardı

02 Haziran 2023 Cuma

Başkan Dursun Özbek ve yönetimi başarıya inanmış, kulübün gayrimenkullerini makro projelere dönüştürüp Galatasaray’a olağanüstü gelir sağlayıp ekonomik açıdan güçlü hale taşımış, yaptıkları transferlerle Avrupa futbolunda ses getirip çok ciddi bir takım oluşturarak Türkiye’nin en iyi kadrosunu Okan Buruk’a sunup şampiyonluğa büyük katkı sağlamıştır. İlk tebrik Atatürkçü başkan Dursun Özbek ve yönetimine...

Sezon başında Galatasaray istediği kadroyu henüz oluşturamamıştı, takım inişli çıkışlı bir grafik izliyordu, ligde 5 ile 10. sıra arasında gidip geliyordu. Zaman zaman ilk 11’de başlayarak bazen de sonradan girerek attığı gollerle Okan Hoca’nın geleceğini kurtaran, onun şampiyon yapacağı takımın temellerini atan, adeta Galatasaray’ı ligde yarışın içinde tutan Gomis’i de en faydalı oyuncu olarak tebrik edelim...

Galatasaray kadro olarak Fenerbahçe’nin ve Trabzonspor’un çok üzerinde... İkinci yarı yaptığı transferlerle güçlenen Beşiktaş’ın kadrosu ancak Galatasaray’ı zorlayabilirdi. Şenol Güneş sonra geldi, iyi kadro da ikinci devre oluşunca haliyle geç kalındı, puan farkı çok açılmıştı. Artık Galatasaray’ı bu kadrosuyla durdurmak ve yakalamak çok zordu. Ve mükemmel şekilde oluşan takım ruhuyla beraber Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray’da Icardi, Mertens, Zaniolo, Rashica, Kerem gibi ofansif oyuncuları diğer takımlarda bulmak zor. Takımı şampiyon yapan ilk 11’i değil, kulübenin zenginliğidir. Sarı-Kırmızılıları şampiyonluğa taşıyan en önemli faktörlerden biri, kadrosunun genişliği ve kulübesinde kaliteli oyunculara sahip olması. Gomis, Zaniolo, Barış Alper, Yunus, Midtsjö sezon içinde kulübeden gelip forma giydi, skor üretti. Bir tebrik de kulübeye...

Bu süreçte elindeki oyuncuların özelliklerine göre bir kadro oluşturan, sistemi ve taktiği ona göre belirleyen, çıkardığı 11’le, oyuncu değişiklikleriyle başarılı olan, hiçbir zaman da umutsuz görünmeyen Okan Hoca’ya da tebrikler... Ayrıca tüm maçlarda tribünleri dolduran, aldığı kötü sonuçlarda bile takımını destekleyip yalnız bırakmayan taraftarları da tebrik ediyoruz.