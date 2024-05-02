02 Mayıs 2024 Perşembe

1) Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı yok, Erdogˆan’ın yeni bir anayasaya ihtiyacı var.

2) Mevcut anayasadaki son büyük degˆis¸iklik de yine Türkiye’nin ihtiyacıyla degˆil, Erdogˆan’ın ihtiyacıyla yapılmıs¸tı. Çünkü Erdogˆan yine anayasaya uymuyordu, Türkiye’yi anayasada belirlenen kurallara aykırı bir s¸ekilde yönetiyordu. Öyle ki MHP Genel Bas¸kanı Devlet Bahçeli “Madem Erdogˆan anayasaya uymuyor, biz anayasayı Erdogˆan’a uyduralım” diyerek “Erdogˆan için anayasa” yolunu açmıs¸tı.

YENİ REJİME ANAYASALLIK KAZANDIRMA TUZAĞI

3) Anayasa dün Erdogˆan’a uydurulmus¸ olsa da bugün yine uymamaktadır. O nedenle yine Erdogˆan’a uyan bir yeni anayasa yapılmak istenmektedir. Çünkü anayasa, Erdogˆan’a bas¸kanlık yolunu sınırlamaktadır. Zaten anayasaya aykırı olarak üçüncü kez cumhurbas¸kanı olan Erdogˆan, dördüncüsünü zorlayacak güçte degˆil, partisi artık ikinci parti. Erdogˆan o nedenle yeni anayasa ile kendisine yeniden bas¸kanlık yolu açmak istemektedir.

4) Erdogˆan, 22 yılın sonunda rejimi yıktı ve ins¸a etmekte oldugˆu yeni rejime yasallık, anayasallık kazandırma pes¸inde. I·kincil olarak da bu nedenle yeni anayasa istemektedir.

‘12 EYLÜL ANAYASASI’ ALDATMACASI

5) Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı yok, mevcut anayasaya uyan bir iktidara ihtiyacı var.

6) Erdogˆan rejimi bir kez daha Taksim Meydanı’nı is¸çiye, emegˆe, demokrasiye yasakladı. Oysa Anayasa Mahkemesi, daha bes¸ ay önce aldıgˆı kararla, Taksim yasagˆının “Anayasanın 34. maddesinin güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüs¸ü düzenleme hakkının engellenmesi” oldugˆuna hükmetmis¸tir.

Erdogˆan rejiminin Taksim yasagˆında ısrarı ideolojiktir, hangi sınıfın sözcüleri oldugˆuyla ilgilidir. Anımsayın, Erdogˆan sürekli uzattıkları OHAL rejimini is¸çilere kars¸ı kullandıklarını da belirtmis¸ti; patronlara “Bir tane fabrikada grev söz konusu mu? Böyle bir s¸eyde anında müdahalemizi yapıyoruz. OHAL anında çözüm kaynagˆı oluyor” diyerek seslenmis¸ti.

Erdogˆan Taksim üzerinden sınıfını savunmakta ve Taksim üzerinden is¸çi sınıfıyla mücadele etmektedir ama Erdogˆan aynı zamanda Taksim üzerinden son seçimde yenildigˆi rakibiyle güç mücadelesi yürütmektedir.

7) 12 Eylül Anayasası, çogˆu Erdogˆan döneminde olmak üzere degˆis¸tirildi. Ancak onca degˆis¸ikligˆe ragˆmen, YÖK bas¸ta 12 Eylül’ün anayasadaki asıl izlerine hiç dokunmadılar. Çünkü AKP de 12 Eylülcüler de son tahlilde Atlantik-neoliberal düzeninin aktörleridir. Bu nedenle “12 Eylül anayasasından kurtulmayı” yeni anayasa ihtiyacına gerekçe yapmaya çalıs¸maları aldatmacadır.

ANAYASAYA UYMAYANLARLA MÜZAKERE EDİLMEZ

8) Erdogˆan-Bahçeli düzeni anayasaya uymamakta, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uygulatmamaktadır. Öyle ki Erdogˆan “Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum” diyebilmekte, Bahçeli ise kararını begˆenmedigˆi Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını isteyebilmektedir.

Dolayısıyla yeni anayasa propaganda ettikleri gibi demokrasinin geregˆi degˆildir, tersine bu anlayıs¸a yeni anayasa yaptırtmamak demokrasiyi savunmanın geregˆidir.

Sonuç olarak anayasaya uymayanlarla, anayasayı sürekli kendine uydurmaya çalıs¸anlarla, anayasaya aykırı bir s¸ekilde is¸çi sınıfına Taksim’i yasaklayanlarla, Türkiye’nin birinci partisinin genel bas¸kanını Taksim’e sokmayanlarla müzakere edilmez, mücadele edilir!



