‘Değişim’ Ege’yi de etkileyecek mi?

24 Kasım 2023 Cuma

Yerel seçim yaklaştıkça adaylık kulisleri de ortalığı kaplıyor. Bugünlerde siyaset çevrelerinin en önemli konusu, tahmin edilebileceği gibi yerel seçimler ve kimlerin aday olacağı. Uzun süredir ana muhalefet CHP tarafından yönetilen İzmir’de, Muğla’da ve CHP’nin iddialı olduğu diğer Ege kentlerinde, yeni dönemle ilgili olası gelişmeler merak ediliyor. En çok merak edilen konu da CHP’de yaşanan değişimin yerel yönetimleri etkileyip etkilemeyeceği.

GÖZLER İZMİR VE MUĞLA’DA

CHP’nin Ege’de halen 3 büyükşehir belediyesi var. Bunlar İzmir, Aydın ve Muğla. Aydın’da başkanlığı sürdüren Özlem Çerçioğlu’nun yeni dönemde de aday gösterileceği, CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ilan edilmişti. Yeni genel başkan Özgür Özel de bu yaklaşımı paylaştığını duyurdu. Dolayısıyla Çerçioğlu’nun adaylık durumu netleşti. Bilindiği gibi CHP’nin ülke ölçeğinde 11 büyükşehir belediyesi var. Adayları belli olan ve duyurulan İstanbul, Ankara ve Aydın dışında kalan 8 büyükşehir belediyesinde mevcut başkanlar için anketler yapılacağı açıklandı. Gözler de ister istemez bu kentlere ve mevcut başkanlara yöneldi. Başta Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’de olmak üzere, anketlerin sonuçları ve CHP’nin yetkili kurullarının alacağı kararlar merakla bekleniyor. Soyer, kendine ve hizmetlerine güveniyor Hafta içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer konuğumuz oldu. Kendisiyle, geçtiğimiz hizmet dönemi ve önümüzdeki süreçle ilgili olarak sohbet ettik. Gördük ki başkan Soyer, kendisine ve hizmetlerine güveniyor. Adaylığının İstanbul ve Ankara’dan ayrı tutulup anket sonuçlarına bırakılmasına biraz üzülmüş olsa da anketlerden çıkacağına inanıyor. Bir yandan soruşturmalarla uğraşırken öte yandan yeni döneme hazırlanıyor. İzmirlilerin yeni yılı Kemeraltı’ndaki yılbaşı kutlamalarıyla karşılayacağını vurgulayan Soyer, 2024’ün şubat ayını da “açılışlar ayı” olarak ilan ediyor. Narlıdere metrosunun ve Çiğli tramvayının şubat ayında açılacağını ifade ediyor.

CUMHURİYET’İN EGESİ BULUŞMALARI

Biz de Cumhuriyet’in Egesi ailesi olarak tüm gücümüzle İzmir’de ve Ege’de yerel seçimlerin nabzını tutmaya hazırlanıyoruz. Bu bağlamda, İzmir’in, Ege’nin yerel yöneticilerini, siyasetçilerini ve kanaat önderlerini Cumhuriyet’in Egesi’nde sizlerle buluşturmak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, buluşmalarımızın ilk konuğuydu. Soyer’in İzmirlilere mesajları, haberlerimizde genişçe yer alıyor. Buluşmalarımız, kentimizin ve bölgemizin farklı isimleriyle sürecek.

İZMİR CUMOK BULUŞMASI

Cumhuriyet okurlarının örnek ve özgün birlikteliğini temsil eden CUMOK’un, İzmir’de çalışmalarının yeniden canlandırılması için ilk buluşma gerçekleşti. Başta insan hakları ve demokrasi mücadelesinin İzmir’deki simge isimlerinden Prof. Dr. Veli Lök hocamız olmak üzere, toplantıya katılan ak saçlı Cumhuriyetçiler, gazeteye olan okur bağlılığının somut örneğiydi. Hele toplantıya, yıllardır sakladığı, gazetemizin eski genel yayın yönetmenlerinden Oktay Kurtböke’nin kendisine gönderdiği mektubuyla gelen; yine Karaburun’dan toplantı için gelip bir zamanlar İlhan Selçuk ve arkadaşlarının Cumhuriyet’e dönüşleri döneminde gazeteye yaptığı destek nedeniyle, kendisine verilen “Cumhuriyet gönüllüsü” kartını bize gösteren okurlarımızın varlığı ile doğrusu gönendik. Kendilerini tanımaktan ve Cumhuriyet’le ilgili öykülerini öğrenmekten mutluluk duyduk. Gerçekten aidiyeti güçlü okurlarımızın varlığı, bize güç veriyor ve geleceğe olan güvencimizi artırıyor. Cumhuriyet, işte böylesine örnek okurlarla 100. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNİ TEKRARLAMAK SUÇ MU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili soruşturma haberi gündeme düştüğünde, başkan Soyer Cumhuriyet Ege Bürosu’nu ziyaret ediyordu. Başkan Soyer’le, geçtiğimiz hizmet dönemini ve yeni dönem için adaylık durumunu konuşuyorduk. Soruşturma açıldığı haberi, bütün konuların önüne geçti. İçişleri Bakanlığı, 9 Eylül 2022 tarihinde, yani bir yıldan da fazla bir zaman önce, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümünde, Soyer’in yaptığı konuşmadan hareketle, soruşturma açıyordu. İddialara göre, başkan Soyer, Osmanlı’ya ve son padişah Vahdettin’e hakaretle suçlanıyordu. Kurtuluşun 100. yılının kutlandığı o günü çok iyi hatırlıyoruz. Ünlü sanatçımız Tarkan’ın da konser verdiği kutlama şöleni çok görkemli olmuştu. Yüz binlerce İzmirli Kordon’u doldurmuştu. İnsan selinin bir ucu Alsancak İskelesi’nde iken diğer ucu Pasaport’a uzanıyordu. Tam anlamıyla İzmir’e ve kurtuluşun 100. yılına yakışan bir kutlamaydı. Başkan Soyer, o gün, kurtuluşu coşkuyla kutlamaya gelmiş İzmirlilere, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle hitap etmişti. Konuşma canlı yayınlarla ekranları başındaki milyonlarca yurttaşımıza da ulaşmıştı. Etkinliğin ardından, bazı çevrelerce, Soyer’in Osmanlı’nın son dönemi ve Vahdettin’le ilgili sözleri tartışmaya açılarak kurtuluş şöleninin görkemine gölge düşürülmek istenmişti. Ancak sözlerin Atatürk’ün “Nutuk”undan alındığı anlaşılınca tartışmalar sonlanmıştı. 15 ay sonra konunun yeniden gündeme getirilmesi ve soruşturma açılması, ne anlama geliyor? Başkan Soyer, sözlerinin Atatürk’ten alıntı olduğunu açıkladığına göre; bu soruşturma, bir bakıma Atatürk’ün sözlerinin soruşturulması ve suçlanması anlamına gelmiyor mu? İlgililerin ve yetkililerin bu konuyu dikkatlice düşünmesi gerekiyor. Yoksa, ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini tekrarlamak suç mu oldu?